Белый дом обнародовал совместное заявление США и союзников касательно атаки ХАМАС на Израиль

Лидеры Запада выразили однозначную поддержку Израиля и выступили за его право защитить себя от террористических атак. В то же время, Запад принимает во внимание чаяния палестинского народа и выступает за равенство прав и свобод в регионе.

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Администрация американского президента обнародовала совместное заявление Франции, Германии, Италии, Великобритании и США относительно вторжения группировки ХАМАС в Израиль. В документе, опубликованном 9 октября на сайте Белого дома говорится, что западные союзники выражают твердую и единую поддержку Израилю, и безоговорочно осуждают террористические акты ХАМАС.

Заявление было подготовлено по итогам телефонного разговора западных лидеров — президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольц, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента США Джо Байдена.

"Мы четко заявляем, что террористические действия ХАМАС не имеют ни оправдания, ни легитимности и должны быть подвергнуты всеобщему осуждению", — говорится в документе.

Также лидеры этих стран намерены поддерживать Израиль в его усилиях защитить себя и, в конечном итоге, создать условия для мирного и интегрированного региона Ближнего Востока.

Между тем Запад признает чаяния палестинцев и выступает за равенство касательно справедливости и свобод как для граждан Израиля, так и для палестинского народа.

"Но не стоит заблуждаться: ХАМАС не представляет эти чаяния, и он не предлагает палестинскому народу ничего, кроме еще большего террора и кровопролития", — подчеркнули западные лидеры.

В итоге вышеуказанные главы государств выступают в поддержку израильской стороне защитить себя от злодеяний террористов и подчеркивают, что сейчас не тот момент, когда какая-либо враждебная Израилю сторона может использовать эти нападения в своих интересах.

Ранее сообщалось, что Москва не стала осуждать террористическую группировку ХАМАС за нападение израильские города в районе Сектора Газа. Российская сторона выразила лишь "обеспокоенность" и призвала остановить кровопролитие.