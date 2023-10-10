Білий дім оприлюднив спільну заяву США та союзників щодо атаки ХАМАС на Ізраїль

Лідери Заходу висловили однозначну підтримку Ізраїлю і виступили за його право захистити себе від терористичних атак. Водночас, Захід бере до уваги сподівання палестинського народу і виступає за рівність прав і свобод у регіоні.

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Адміністрація американського президента оприлюднила спільну заяву Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та США щодо вторгнення угруповання ХАМАС в Ізраїль. У документі, опублікованому 9 жовтня на сайті Білого дому йдеться про те, що західні союзники висловлюють тверду і єдину підтримку Ізраїлю, і беззастережно засуджують терористичні акти ХАМАС.

Заява була підготовлена за підсумками телефонної розмови західних лідерів — президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністрині Італії Джорджі Мелоні, прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака і президента США Джо Байдена.

"Ми чітко заявляємо, що терористичні дії ХАМАС не мають ні виправдання, ні легітимності й повинні бути піддані загальному осуду", — йдеться в документі.

Також лідери цих країн мають намір підтримувати Ізраїль у його зусиллях захистити себе і, в кінцевому підсумку, створити умови для мирного та інтегрованого регіону Близького Сходу.

Тим часом Захід визнає сподівання палестинців і виступає за рівність щодо справедливості та свобод як для громадян Ізраїлю, так і для палестинського народу.

"Але не варто помилятися: ХАМАС не представляє ці сподівання, і він не пропонує палестинському народові нічого, окрім ще більшого терору і кровопролиття", — підкреслили західні лідери.

У підсумку вищевказані глави держав виступають на підтримку ізраїльській стороні захистити себе від злочинів терористів і підкреслюють, що зараз не той момент, коли будь-яка ворожа до Ізраїлю сторона може використати ці напади у своїх інтересах.

Раніше повідомлялося, що Москва не стала засуджувати терористичне угруповання ХАМАС за напад на ізраїльські міста в районі Сектора Газа. Російська сторона висловила лише "стурбованість" і закликала зупинити кровопролиття.