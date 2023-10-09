Самый мрачный день Израиля. Почему террористы напали из Газы и какова их цель

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7 октября 2023 года — объективно самый мрачный день в истории Израиля. Полный масштаб разрушений станет известен со временем. Но мы уже знаем, что даже в первый день египетско-сирийского нападения на Израиль в Судный день в 1973 году; даже в день резни в Дельфинарии и Парк-отеле во время так называемой "Второй интифады"; даже во время расправы над израильскими спортсменами на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году; и даже когда Гуш-Эцион пал перед Иорданским легионом в 1948 году, Израиль не подвергся таким зверствам со стороны арабского, и особенно палестинского, врага, который вторгся в Израиль, чтобы убивать солдат, расстреливать мирных жителей, сжигать семьи в их домах, брать заложников, похищать старых женщин, молодых девушек и матерей с детьми, калечить мертвых — все, что мы видели 7 октября.

Почему это происходит? Основная причина заключается в том, что арабы в целом и палестинцы в частности ведут вековую войну на истощение против сионизма, против права евреев иметь нацию на земле Израиля.

Арабо-палестинская борьба никогда не ограничивалась такими целями, как прекращение израильской "оккупации" или строительство поселений на Западном Берегу. Она всегда было против сионизма. Само по себе это не является осуждением, хотя я явно стою на стороне права евреев на самоопределение. Скорее, это описание того, что происходит.

Конфликт есть и всегда был между сионизмом и антисионизмом, между универсальным правом еврейского народа на самоопределение на своей земле и арабским, и особенно палестинским, мнением, что евреи не обладают таким правом ни в какой стране, территории и в любых границах.

Некоторые думают, что арабский антисионизм полностью оправдан, но это не меняет того факта, что в этом суть конфликта. А поскольку в этом суть конфликта, все способы жестокого обращения с евреями в Израиле облагораживаются в сознании преступников.

Почему это происходит из Газы? Невозможно понять повторяющиеся циклы войн, развязываемых отсюда против Израиля и его жителей, не понимая, что подавляющее большинство жителей Газы считают себя беженцами из Палестины, несмотря на то, что они родились в Газе и никогда не были перемещены в результате войны.

Они являются потомками палестинцев, которые были перемещены в результате совершенно ненужной войны, которую они вели в 1948 году в неудачной попытке предотвратить раздел земли на арабское и еврейское государство, поскольку это означало, что евреи будут иметь свое собственное государство. Еврейское государство на любой территории было для них анафемой, как и остается сегодня.

Израиль бьет по Газе. Достаточно ли это для решения вопроса? Фото: Getty Images

Для этих палестинцев Газа не является их домом, и они не собираются делать ее своим домом, поэтому не имеет значения, что Израиль полностью покинул сектор Газа в 2005 году. Для палестинцев в секторе Газа эта вновь приобретенная территория не была возможностью построить суверенное процветающее государство, а, скорее, стартовой площадкой, с которой можно "вернуть" (в их понимании) территорию самого государства Израиль.

Но почему сейчас? Вероятно, свою роль сыграли возможности и ощущение слабости Израиля, вызванное внутренними разногласиями. Но на выбор времени во многом повлияли растущие признаки того, что Израиль и Саудовская Аравия находятся на пути к нормализации отношений. Палестинцы, и особенно поддерживаемая Ираном террористическая группировка HAMAS, которая управляет Газой, сильно заинтересованность в том, чтобы сделать все возможное для предотвращения такой ​​возможности. Иран является решительным противником Саудовской Аравии, и палестинцы рассматривают каждое мирное соглашение между арабской страной и Израилем, начиная с Египта, как предательство поддержки арабами дела непримиримого антисионизма.

В конце концов, если израильско-палестинский конфликт когда-либо был именно конфликтом между евреями и палестинцами на территории между Рекой и морем, то этот конфликт закончился в апреле 1948 года, незадолго до ухода британцев и окончания их мандата. Затем это переросло в арабо-израильский конфликт, когда несколько арабских армий вторглись на территорию, чтобы предотвратить создание еврейского государства.

Без поддержки десятков миллионов, а позже и сотен миллионов арабов, которая также принесла поддержку исламского, советского и развивающегося мира, палестинцы не смогли бы вести свою войну против еврейского самоопределения на протяжении стольких десятилетий.

И что теперь? Почти все в Израиле и многие во всем мире считают, что нападение такого масштаба и жестокости не может привести к привычному возмездию, которое характеризовало войны в Газе после ухода оттуда Израиля. Но может ли Израиль сделать что-то, что действительно положит конец вековой борьбе палестинцев против сионизма?

Египет продолжает праздновать "Октябрьскую войну" Судного дня как победу из-за разрушений, которые перенес Израиль, несмотря на то, что Израиль в конечном итоге одержал победу. HAMAS явно сделает то же самое сейчас. Но война 1973 года также ознаменовала собой последние войны и вторжения Египта и Сирии в Израиль.

Все, что мы знаем сейчас, это то, что для Израиля этот день будет днем позора и ужасной боли.

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