Президент Палестины посетит Москву, — росСМИ

По словам посла Палестины в России Абделя Хафиза Нофаля, достигнуты договоренности о визите президента в РФ.

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Президент Палестины Махмуд Аббас готовится посетить Российскую Федерацию. Об сообщает издание РБК со ссылкой на посла страны в России Абделя Хафиз Нофаля.

По его словам, РФ ожидает официального заявления от российской стороны о том, когда именно состоится этот визит.

"Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву", — сказал Нофаль.

Президент Палестины посетит Москву

Как отметил посол, палестинская администрация поддерживает с Москвой ежедневные контакты и сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса.

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Эти события происходят на фоне нападения ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября. В частности, с территории Сектора Газа было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали наземное вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Также 8 октября в пресс-службе офиса премьер-министра Израиля заявили, что более ста израильтян были похищены боевиками ХАМАС. Тогда как еще более 600 человек были убиты, а две тысячи — ранены.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Напомним, в Главном управлении разведки предупредили, что спецслужбы РФ проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке, используя нападение ХАМАС на Израиль. Они готовятся обвинить Киев в продаже западного вооружения, предоставленного союзниками, террористам.