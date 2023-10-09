Зеленский официально прибудет в Румынию 10 октября, — канцелярия президента

По информации от пресс-службы румынского главы государства, визит Владимира Зеленского является сигналом о поддержке Киева. Бухарест продолжит помогать в борьбе с российской агрессией.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит соседнюю Румынию уже 10 октября. Там у него запланирован ряд встреч, в том числе и с главой государства Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщает канцелярия президента Румынии 9 октября.

"Во вторник, 10 октября 2023 года, президент Румынии Клаус Йоханнис примет в Короченском дворце президента Украины Владимира Зеленского по случаю его официального визита в Румынию по приглашению главы румынского государства", — говорится в пресс-релизе.

Отдельно было отмечено, что такой визит украинского президента подтверждает поддержку Киева со стороны Бухареста в войне, которую начала Российская Федерация. Также эти переговоры должны будут внести ясность в двусторонние отношения Румынии и Украины, а лидеры стран обсудят проекты и вопросы, представляющие взаимные интересы.

"Углубленные политические консультации позволят проанализировать широкие меры, принятые и осуществляемые Румынией в поддержку Украины, с целью их усиления, а также позволят обсудить ситуацию с безопасностью в регионе и в Черном море и необходимые шаги по ее регулированию", — говорится в сообщении.

В канцелярии Клауса Йоханниса добавили, что президент Румынии намерен поднять вопрос полного соблюдения прав граждан, которые принадлежат к национальным меньшинствам.

В Офисе президента никак официально не комментировали визит Владимира Зеленского в Румынию на момент публикации материала.

Напомним, 5 октября сообщалось, что Румыния вместе с НАТО усиливает ПВО на границе с Украиной. В Бухаресте считают, что российские атаки на дунайские порты Украины являются военными преступлениями, ведь в этом регионе нет никакого военного потенциала.