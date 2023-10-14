Застрягли у Газі: в Ізраїлі відкликали дозволи на евакуацію громадян України, — омбудсмен (відео)

Ізраїльський уряд пояснив, чому скасовано дозвіл на евакуацію за дві години до виїзду. Зі слів омбудсмена, виникли питання з гарантіями безпеки.

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14 жовтня ЦАХАЛ оголосив про потребу евакуювати з Сектору Гази одного мільйона цивільних громадян, щоб врятувати їх від наслідків спецоперації зі знешкодження праворадикальних ісламістів ХАМАС. З небезпечного району мали врятувати більш як 200 громадян України, однак раптово дозвіл скасовано урядом Ізраїлю за дві години виїзду. По це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

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Лубінець зазначив, що дозвіл на евакуацію було офіційно отримано в ізраїльських урядовців напередодні, 13 жовтня. Планувалось, що 243 людей — жінок та дітей — виїдуть до Єгипту через пропускний пункт "Рафах": цей пункт був саме відкритий єгипетською владою. Крім того, з цього ж питання було звернення до керівництва Палестини. Також закликали Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не завдавати ударів поблизу шляхів руху людей.

Однак з нез'ясованих причин дозвіл скасували — для України, а також низки інших країн, наголосив омбудсмен. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив ізраїльським урядовцям ноту протесту. Між тим зі слів омбудсмена можна зрозуміти, чому скасували дозвіл — ізраїльтяни не могли гарантувати безпеку.

"З незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку та відкликають цей дозвіл. Вже є офіційна заява від нашого МЗС, наш посол направив офіційно ноту протесту", — заявив Лубінець.

Зазначимо, евакуація мала відбутись 14 жовтня з 12 до 17 години. Дозвіл скасували об 11, пролунало у ефірі телемарафону. Лубінець підключився онлайн з Каїру, куди він прибув в очікуванні виїзду 243 громадян України з Сектору Гази.

Війна в Ізраїлі: деталі

Зазначимо, внаслідок нападу терористів ХАМАС 7 жовтня загинуло близько 1200 людей — цивільних та військових — які опинились неподалік від кордону з Сектором Гази. Терористи захопили низку селищ та загрожували військовим базам, при цьому здолали систему безпеки, на яку було витрачено мільярди доларів.

Незабаром після злочину ХАМАС уряд Ізраїлю оголосив, що планує повністю знищити терористичну небезпеку на території Сектору Гази. З цією метою мобілізували 300 тис. резервістів. Поки резервісти готуються до бойових дій, тривають ракетні удари по штабах ХАМАС у Газі. Крім того, неподалік від кордону помітили скупчення бронемашин ЦАХАЛ, які чекають команди для початку атаки на терористів.

Тим часом світова громадськість закликає Ізраїль врахувати, що на території Гази перебуває близько двох мільйонів людей, які можуть потрапити під удар. Наразі є заява міжнародної організації Human Rights Watch, яка звинувачує ЦАХАЛ у використанні запалювальних снарядів.

Нагадуємо, військовий оглядач розповів, що ЦАХАЛ може вперше в історії використати лазерну зброю, щоб знищувати ракети, які ХАМАС запускає по Ізраїлю. Між тим 12 жовтня стало відомо, що серед 1200 загиблих в Ізраїлі є 12 українців: про це заявили в посольстві України.