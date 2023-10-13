Атака бойовиків ХАМАС на Ізраїль: 12 громадян України загинули, — посольство

За даними МЗС України, понад тисяча українців звернулися по допомогу у виїзді з Ізраїлю. Ще близько 200 українців хочуть покинути сектор Гази.

Related video

Унаслідок атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули 12 громадян України. Про це повідомили представники посольства України в Державі Ізраїль у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" 13 жовтня.

За даними посольства, наразі вісім українців вважаються зниклими безвісти.

Що кажуть у МЗС України

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі порталу "РБК Україна" повідомив, що внаслідок війни в Ізраїлі загинули щонайменше 11 українців.

"МЗС України може підтвердити загибель одинадцяти українців в Ізраїлі. Ще дев'ять громадян вважаються зниклими безвісти", — повідомив дипломат.

Днем раніше Олег Ніколенко заявив, що понад тисяча українських громадян звернулися по допомогу у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Крім того, близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Гази.

Спікер зазначив, що Україна працює над організацією додаткових евакуаційних рейсів для своїх громадян.

Нагадаємо, 11 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що Київ організував перший евакуаційний рейс для співвітчизників, які залишилися в Ізраїлі. Перший літак вирушає до Румунії в суботу, другий — запланований на неділю.

Раніше, 9 жовтня, Олег Ніколенко повідомив, що завдяки діям українських дипломатів вдалося вивезти з міста Сдерот українського хлопчика, який постраждав унаслідок терористичної атаки ХАМАС.