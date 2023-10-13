Атака боевиков ХАМАС на Израиль: 12 граждан Украины погибли, – посольство

По данным МИД Украины, более тысячи украинцев обратились за помощью в выезде из Израиля. Еще около 200 украинцев хотят покинуть сектор Газа.

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В результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль погибли 12 граждан Украины. Об этом сообщили представители посольства Украины в Государстве Израиль в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 13 октября.

По данным посольства, на данный момент восемь украинцев считаются пропавшими без вести.

Что говорят в МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии порталу "РБК Украина" сообщил, что в результате войны в Израиле погибли по меньшей мере 11 украинцев.

"МИД Украины может подтвердить гибель одиннадцати украинцев в Израиле. Еще девять граждан считаются пропавшими без вести", — сообщил дипломат.

Днем ранее Олег Николенко заявил, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов. Кроме того, около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа.

Спикер отметил, что Украина работает над организацией дополнительных эвакуационных рейсов для своих граждан.

Напомним, 11 октября посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Киев организовал первый эвакуационный рейс для соотечественников, которые остались в Израиле. Первые самолет отправляется в Румынию в субботу, второй — запланирован на воскресенье.

Ранее, 9 октября, Олег Николенко сообщил, что благодаря действиям украинских дипломатов удалось вывезти из города Сдерот украинского мальчика, который пострадал в результате террористической атаки ХАМАС.