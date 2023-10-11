Украина организовала эвакуационный рейс из Израиля и готовит еще один, — посол

Известно о трех погибших гражданах Украины и девяти раненых, шесть числятся пропавшими без вести. В МИД заявили, что 170 украинцев хотят эвакуироваться из сектора Газа.

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Украина организовала первый эвакуационный рейс для соотечественников, которые остались в Израиле. Об этом в эфире телемарафона рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Дипломат отметил, что посольство оказывает помощь самым уязвимым: гражданам, которые приехали на лечение, людям с детьми, туристам, у которых отменили рейсы.

"Первый эвакуационный рейс на 200 билетов мы уже фактически распространили по умеренной цене, "довоенной", условно говоря, на Румынию на субботу", — уточнил Корнейчук.

По его словам, еще один рейс будут запланирован на воскресенье. В общей сложности в посольство с просьбой обеспечить эвакуацию обратилось около тысячи человек.

Операционный штаб МИД Украины уже обработал заявки от украинцев и в Израиле, и в секторе Газа. Об этом сообщил представитель украинского дипведомства Олег Николенко.

Украинский мальчик, который спасся в Сдероте (город у границы с сектором Газа), восстанавливается, ему провели успешную операцию. О нем заботятся представители посольства — оказывают необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

Известно о трех погибших гражданах Украины, девять получили ранения. Шесть числятся пропавшими без вести. Их ищут дипломаты, которые сотрудничают с израильскими ведомствами.

Еще примерно 700 украинцев пока не могут выехать из Израиля, поскольку авиасообщение не работает.

170 украинцев хотят эвакуироваться из сектора Газа.

Напомним, что спецподразделению Израиля, в послужном списке которого самая известная операция по освобождению заложников в истории, предстоит освобождать пленных из сектора Газа.

Также сообщалось, что Израиль опубликовал список погибших и захваченных граждан из других стран.