На півдні Ізраїлю врятували сімох українців, ще 200 осіб не можуть покинути країну, — МЗС

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що незважаючи на скасування авіарейсів, деякі компанії все ж таки продовжують літати з Ізраїлю, тож можна покинути країну комерційними авіалініями.

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Завдяки діям українських дипломатів вдалося вивезти з міста Сдерот українського хлопчика, який постраждав унаслідок терористичної атаки ХАМАС. Загалом вдалося знайти сімох українських громадян, які вважалися зниклими безвісти на півдні Ізраїлю. Про це 9 жовтня повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко.

"Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли з міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Зараз він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу, — написав він у Facebook.

Водночас у зв'язку із ситуацією на території Ізраїлю у громадян і гостей країни виникли складнощі з вильотом, незважаючи на те, що аеропорт "Бен-Гуріон" у Тель-Авіві продовжує роботу. За інформацією представника МЗС, через скасування багатьох рейсів близько 200 українців не можуть покинути Ізраїль.

"Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни", — поінформував Ніколенко.

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Також дипломат в ефірі телемарафону заявив, що незважаючи на скасування авіарейсів, деякі компанії все ж продовжують літати з Ізраїлю.

"Тому ми рекомендуємо громадянам перевіряти можливість покинути країну комерційними авіалініями. Така можливість зберігається", — зазначив він.

Щодо загиблих, то офіційно відомо про двох громадян України. Нагадаємо, за даними посольства України в Ізраїлі відомо про жінок, які загинули внаслідок нападу бойовиків ХАМАС.

Раніше повідомлялося, що бойовики руху ХАМАС скоїли напад на літню ізраїльтянку в її власному будинку, після чого зняли відеозапис із тілом жертви і розмістили його на сторінці вбитої у Facebook. За словами онуки загиблої, терорист вдерся до неї в будинок, убив її, а потім записав відео і виклав його в соцмережі.