Бойовики ХАМАС убили ізраїльтянку й опублікували відео з тілом у її соцмережах (фото)

За словами Мор Баудер, онуки загиблої, терорист увірвався до будинку її бабусі, убив її, забрав телефон і зняв на відео тіло жінки, яке виклав на її Facebook-сторінці. Так родичі дізналися про її загибель.

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Бойовики з палестинського ісламістського руху ХАМАС скоїли напад на літню ізраїльтянку в її власному будинку. Потім вони зняли відеозапис тіла жертви й розмістили його на сторінці вбитої у Facebook. Про це розповіла внучка загиблої Мор Баудер на своїй Facebook-сторінці.

Убивство сталося 7 жовтня в кібуці Нір Оз, розташованому недалеко від Сектора Гази.

"Моя бабуся, яка була всім моїм світом і світлом мого життя і проживала в кібуці Нір Оз, була жертвою жорстокого акту тероризму в її власному будинку. Вранці о 7 годині я зіткнулася з жахом, який став частиною всього мого життя", — написала онука загиблої.

За її словами, терорист вломився в будинок до її бабусі, убив її, забрав телефон і записав відео, яке розмістив на її ж сторінці у Facebook. Це відео побачили члени сім'ї покійної.

"Терорист прийшов до неї додому, убив її, забрав телефон, зняв жах і опублікував на стіні у Facebook. Ось як ми дізналися про те, що трапилося", — поділилася Мор.

За словами дівчини, її бабуся була доброю людиною і дбала про членів громади.

Мор Баудер зі своєю бабусею, яка стала жертвою ХАМАС

"Щоранку вона їздила на велосипеді в комуну, щоб випрати й скласти одяг усім членам кібуцу, а вдень поверталася, щоб подбати про сад, який вона любила найбільше на світі. Моя бабуся любила життя, але як ми будемо жити без тебе? Хто я без тебе? Неготовність говорити про тебе в минулому часі — мій кошмар", — додала Мор.

У коментарях під постом люди з усього світу стали висловлювати співчуття тяжкій втраті Мор.

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Нагадаємо, у кібуці Кфар Аза батьки сховали дітей у притулок, а самі вирішили взяти до рук зброю і дати бій терористам ХАМАС. Ізраїльтяни ліквідували сімох бойовиків. Подружжя загинуло в бою, але змогло захистити дітей, які зараз у безпеці.

Раніше в ХАМАС заявили про готовність обговорити перемир'я з Ізраїлем. Заява прозвучала на тлі підготовки Ізраїлю до проведення наземної операції в секторі Газа після того, як бойовики прорвали кордон.

Нагадаємо також, В Ізраїлі ввели "пункт 40 Алеф" — офіційне оголошення війни. Востаннє цей пункт було застосовано 1973 року, коли почалася "Війна Судного дня".