Путін заявив про готовність РФ виступити посередником між Ізраїлем та ХАМАС (відео)

Російський президент Володимир Путін у вторгненні бойовиків ХАМАС до Ізраїлю звинуватив США. З його слів, головним завданням є зупинка кровопролиття на Близькому Сході.

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У п'ятницю 13 жовтня російський президент Володимир Путін заявив, що Російська Федерація готова стати посередником між Ізраїлем та ісламськими бойовиками ХАМАС. Про це він повідомив на засідання Ради глав держав-учасниць СНД у Киргизстані, передає видання Mash.

"Росія готова бути посередником у палестино-ізраїльському врегулюванні", — сказав Володимир Путін.

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Він зазначив, що в Ізраїлі виникла масштабна трагедія, яка нібито є підсумком "провальної політики США на Близькому Сході", чия "однобока лінія заводила ситуацію в глухий кут". Також Путін наголосив, що Ізраїль зазнав безпрецедентної атаки, а тому має право захищатися. Крім цього, він заявив про необхідність створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі, яка існуватиме у світі та безпеці з Ізраїлем.

Володимир Путін додав, що наземна операція в Секторі Гази з використанням важкої техніки несе серйозні наслідки для всіх сторін, тоді як конфлікти повинні вирішуватися мирним шляхом. Він наголосив, що сьогодні головне — зупинити кровопролиття на Близькому Сході.

Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль: що відомо

7 жовтня ісламські бойовики ХАМАС із Сектору Гази атакували Ізраїль. По країні випустили понад дві тисячі ракет. ХАМАС почав наземне вторгнення до країни. 8 жовтня Ізраїль оголосив про війну. Було введено "пункт 40 Алеф", у результаті ЦАХАЛ отримав право надати військовим повну свободу дій.

10 жовтня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Черняк повідомив, що керівництво РФ знало про те, зо бойовики ХАМАС готували напад на Ізраїль. З його слів, Москва передала ХАМАС озброєння, яке військові РФ захопили під час боїв в Україні.

Того ж дня стало відомо, що російські хакери об'єдналися з ХАМАС для того, щоб атакувати сайти ізраїльських державних органів та ЗМІ. Мова йшла про DDoS-атаки.

Нагадаємо, 9 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ зацікавлена в розпалюванні війни на Близькому Сході. Він вважає, що Росія хоче, аби "нове джерело болю і страждань послабило світову єдність, додало розколів і суперечностей", що в результаті допомогло б Кремлю знищити свободу в Європі.