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Російські хакери об'єдналися з терористами ХАМАСу для кібератак на Ізраїль, — Bloomberg

Хакер, комп'ютер, програма, фото
Фото: Depositphotos | Хакер

За словами журналістів, група Killnet оголосила, що буде атакувати сайти ізраїльських державних органів. Також про це заявила група Anonymous Sudan, яку також пов'язують із РФ.

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Російські хакери об'єдналися з терористами ХАМАСу, щоб атакувати сайти уряду Ізраїлю та засобів масової інформації. Про це пише видання Bloomberg.

Зокрема, як повідомляється, група Killnet, що складається з росіян "патріотів", оголосила, що атакуватиме сайти ізраїльських державних органів. Йдеться про DDoS-атаки. Хакери звинуватили Ізраїль у кровопролитті та підтримці України і НАТО. За словами хакерів, вони 8 жовтня змогли на деякий час відключити сайти ізраїльського уряду і веб-сайт агентства безпеки "Шин Бет".

За словами журналістів, Anonymous Sudan також заявила про підтримку ХАМАСу. Видання пише, що це угруповання також підозрюють у тому, що воно є підставною групою росіян. Вона атакувала сайт газети The Jerusalem Post.

Як розповів експерт із розвідки загроз у компанії з кібербезпеки Truesec AB Маттіас Волен, інші російські хакери теж обирають бік терористів ХАМАСу у війні проти Ізраїлю.

"Їхні дії більше схожі на опортуністичні удари. Конфлікт створює заголовки газет, які приваблюють такі групи, як Killnet, що намагаються монетизувати DDoS-атаки. Це, як і раніше, посилає сигнал про те, що Росія перебуває на боці ХАМАС і проти Ізраїлю", — сказав він.

Видання пише, що безліч інших хакерських груп також заявили, що зламують сайти інфраструктури Ізраїлю, включно з електростанціями і системами оповіщення про ракетні атаки. У матеріалі йдеться, що Ізраїль часто стає об'єктом кібератак, і в деяких із них постійно звинувачують іранських хакерів. Однак поки незрозуміло, чи були хакерські сили Ірану залучені в нинішній конфлікт.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сказав, що РФ зацікавлена в розпалюванні війни в Ізраїлі. Глава держави обговорив ситуацію в Ізраїлі та на Близькому Сході з главами розвідки та дипломатами.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у зверненні до нації порівняв ХАМАС з ІДІЛ. Він пообіцяв помститися за кожного заручника, захопленого бойовиками ХАМАС, а ті у відповідь пригрозили стратити полонених за кожен зруйнований Ізраїлем будинок.