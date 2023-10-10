"Керівництво Росії знало": Москва надала українське озброєння бойовикам ХАМАС, — ГУР

Російська Федерація передала ісламським бойовикам озброєння, яке захопила у війні на території України. Російські ПВК взаємодіють з ХАМАС, обмінюючись досвідом ведення бойових дій, кажуть у розвідці.

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Керівництво Російської Федерації знало про плани ісламських бойовиків ХАМАС розпочати вторгнення до Ізраїлю. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна.

"За даними ГУР, керівництво Росії знало про те, що ХАМАС готує терористичний напад на Ізраїль", — сказав Андрій Черняк.

Він зазначив, що Москва передала ісламським бойовикам озброєння, яке російські військові захопили під час війни проти України.

Зі слів Черняка, російські приватні військові компанії взаємодіють з ХАМАС, зокрема обмінюються досвідом ведення бойових дій. Крім того, він наголосив, що наразі Кремль використовує факт нападу бойовиків ХАМАС, зокрема для поширення чергової пропаганди проти України та для того, аби відволікти світ від російської агресії.

Він додав, що за оцінками української розвідки, декілька груп діють на території бойових дій, виконуючи завдання російських спецслужб та діючи лише в інтересах Росії.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що РФ зацікавлена в будь-якому загострені у різних куточках світу, зокрема ворог використовує це як продовження війни проти України. З його слів, взаємодія РФ з терористичними та радикальними організаціями не є новиною.

"Сам факт такої взаємодії — це додаткова легітимізація, обмін інформацією. Звичайно, можна говорити про політичну причетність та відповідальність держави-агресорки. Насамперед мають бути оцінки міжнародної спільноти, інституцій. Я переконаний, що такі оцінки будуть", — сказав він.

Юсов наголосив, що РФ запустила декілька ІПСО проти України. Крім вкидів щодо нібито передачі Україною зброє бойовикам, вона запускає наратив, що нібито Україна закликає до насильства проти мусульман, проте це брехливі заяви.

ХАМАС атакував Ізраїль: що відомо

Вранці 7 жовтня ісламські бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Гази. Після того, як бойовики випустили понад дві тисячі ракет, вони розпочали наземне вторгнення до країни. 8 жовтня Ізраїлі офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосував 50 років.

Нагадаємо, у своєму вечірньому зверненні 9 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація зацікавлена в розпалюванні війни на Близькому Сході. З його слів, Кремль хоче, аби "нове джерело болю і страждань послабило світову єдність, додало розколів і суперечностей і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі".

10 жовтня стало відомо, що російські хакери об'єдналися з бойовиками ХАМАС, аби атакувати сайти уряду Ізраїлю та ЗМІ. Мова йде про DDoS-атаки. Зі слів хакерів, їм вдалося на деякий час відключити сайти уряду Ізраїлю та вебсайт агентства безпеки "Шин Бет" 8 жовтня.