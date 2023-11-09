Война в Израиле подрывает надежды Украины на мирный саммит, — The Wall Street Journal

По мнению западных журналистов, Украина потеряла поддержку Саудовской Аравии, которую рассматривали как авторитетного посредника для переговоров. Причина потери — события в Израиле, где происходит война с исламскими террористами.

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В течение ближайших месяцев по инициативе Украины должен был состояться мирный саммит, на котором обсудили бы различные возможности по окончанию войны с РФ. Однако из-за войны в Израиле ряд стран, важных для переговоров, переключили свое внимание на новые вызовы. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием The Wall Street Journal.

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Издание отметило ряд проблем, которые встали перед украинским правительством в связи с событиями в Израиле. Из-за новых обстоятельств журналисты сомневаются, что в течение ближайших месяцев состоится авторитетное международное мероприятие по миру в Украине.

"Сейчас это выглядит маловероятным, так считают дипломаты", — пишет WSJ.

Мирному саммиту, по мнению авторов статьи, мешают следующие проблемы:

неспособность политиков заниматься несколькими проблемами одновременно — например, сейчас они сосредоточены на вопросе войны в Израиле и на освобождении заложников, захваченных террористами ХАМАС;

возникло трение из-за позиции США-ЕС и позиции Саудовской Аравии и Южно-Африканской республики. Между тем эти две страны рассматривались как посредники для мирных переговоров;

Россия (всегда игнорировала мирные саммиты Украины) и Китай (проигнорировал саммит на Мальте) настаивают на якобы "двойном подходе" Запада к событиям в Израиле и в Украине. Таким образом они влияют на страны, которые выбирают будущую позицию, — Индию, Южную Африку, Бразилию и "десятки других стран", указали WSJ.

Впрочем, медиа указывает, что "мирные переговоры на уровне официальных лиц будут продолжаться". В частности, европейские политики считают, что этот процесс является полезным "для построения дипломатических связей и для уравновешивания дипломатических инициатив других стран, таких как Китай, менее преданных делу Украины".

Отметим, на Мальте 28 октября состоялся мирный саммит, к которому присоединились более 60 стран. Перед участниками саммита выступил президент Украины Владимир Зеленский, который напомнил о Формуле мира, предложенной весной 2023 года.

Напоминаем, глава Офиса президента Андрей Ермак высказался об отношениях Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Чиновник уверен, что они имеют одинаковые позиции по войне РФ. В то же время в СМИ опубликовали два материала, которые осветили взгляды обоих чиновников. В частности, Зеленский убежден в способности Украины победить уже сейчас, тогда как Залужный предлагает сначала осуществить "технологический прорыв".