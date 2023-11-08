"Нет других позиций": у Зеленского заявили об отсутствии споров с Залужным (видео)

Глава ОП Андрей Ермак уверен, что российско-украинская война не завершится "Минском-3". По его словам, не будет переговоров, после которых РФ получит контроль над оккупированными территориями Украины.

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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского уверены, что между главой государства и Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным нет недоразумений относительно дальнейшего хода российско-украинской войны и возможных мирных переговоров. Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак во время интервью телеканалу "1+1". Отрывок интервью опубликовала Наталья Мусийчук на Youtube-канале.

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По словам Ермака, пока нет разных позиций относительно войны РФ против Украины. "Я не вижу признаков того, что в военно-политическом руководстве сегодня есть какие-то другие позиции", — заявил чиновник во время диалога с журналисткой. При этом пояснил, что "российская пропагандистская машина работает по всему миру".

Также глава ОП уверен, что у президента Зеленского и Главнокомандующего Залужного одинаковое видение на будущую победу Украины. Во-первых, они имеют общую позицию — "победить в этой войне". Во-вторых, оба уверены, что "Минска-3 не будет", — то есть не будет переговоров, по результатам которых РФ получит под контроль оккупированные территории Украины.

Залужный и Зеленский — детали

Генерал Залужный 1 ноября опубликовал колонку в издании The Economist, в которой изложил свое видение ситуации на линии фронта в Украине. Военный отметил, что можно избежать перехода ВСУ и ВС РФ к позиционной войне, если выполнить пять пунктов, касающихся оружия и мобилизации.

После этого СМИ опубликовали утверждение президента Зеленского, который якобы оппонировал Залужному. Указывалось, что глава государства уверен, что ситуация "не патовая", хотя люди и "устали от войны".

Отметим, в сети появилось видео, на котором человек, похожий на Залужного, призвал украинцев к неповиновению. Выяснилось, что видео — "дипфейк", который имел целью расшатать настроения в украинском обществе.

Напоминаем, 6 ноября стало известно о гибели помощника Валерия Залужного Геннадия Частякова, который подорвался от гранаты во время празднования дня рождения. Предварительные данные следствия свидетельствуют, что Частяков получил гранату в подарок, а взрыв мог произойти из-за неосторожного обращения.