Гибель помощника Залужного: в ГБР озвучили основную версию

Советник ГБР заявила, что основная версия — несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством.

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Работники Государственного бюро расследований пока рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Геннадия Частякова. Об этом сообщает советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством", — отметила она.

Сапьян добавила, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии:

убийство по заказу спецслужб РФ;

убийство на почве неприязненных отношений;

попытка убийства спецслужбами рф другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины.

Что говорят в МВД

Напомним, ранее пресс-секретарь МВД Марьяна Рева уже сообщала, что трагический случай произошел в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

Отмечается, что во время проверки помещения правоохранители нашла еще 5 таких неразорвавшихся гранат. Их отправят на экспертизу.

По словам министра МВД Игоря Клименко, придя домой, военный достал подаренный ящик с гранатами, которые начал показывать своему сыну. В сообщении говорилось, что ребенок начал рассматривать боеприпас, после чего погибший отобрал гранату и выдернул кольцо.

Гибель помощника Залужного Геннадия Частякова: что известно

6 ноября стало известно, что на Киевщине в собственном доме от взрыва гранаты в свой день рождения погиб 39-летний Геннадий Частяков, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Трагедия произошла в с. Чайка. В результате взрыва также пострадал 13-летний сын военного. Он получил тяжелые ранения и был госпитализирован. По словам жены погибшего, взрыв произошел после открытия одного из подарков, который ему подарили на день рождения. Гибель своего помощника подтвердил главнокомандующий ВСУ.

Вскоре в СМИ сообщили, что пострадавший сын получил рваные раны лица. Кроме мальчика, в доме также находилась дочь погибшего, однако она в результате взрыва не пострадала.

По информации журналистов, Геннадий Частяков принес домой бутылку алкоголя и три немецкие гранаты, которые ему подарили. Также в полиции сообщали, что взрыв в доме могло вызвать неосторожное обращение с боеприпасами.

Напомним, Фокус выяснял, мог ли помощник главнокомандующего ВСУ перепутать боеприпас с муляжами илиэто было спланированное убийство. Несмотря на различные версии, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что Геннадий Частяков не мог не отличить гранату от муляжей. По его словам, звук от выдергивания чеки нельзя ни с чем перепутать, и после ее выдергивания есть еще 4 секунды, чтобы ее выбросить или накрыть собой.