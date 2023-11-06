Сработало неизвестное устройство: под Киевом подорвали помощника Залужного

По сообщению Валерия Залужного, взрывчатка была в коробке с подарком. СМИ пишут, что это была коробка с бутылкой и рюмками.

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На Киевщине в селе Чайки в одном из домовладений взорвалась граната. Погиб военный. Ранения также получил его сын. Об этом пишет "Украинская правда".

Как сообщила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева трагический случай произошел в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

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"В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали. Работает полиция. Данные в ЕРДР внесены по факту гибели человека и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Дома еще были жена и дочь военного. По предварительной информации, они не пострадали", — сказала она.

По сообщению издания, погибшим оказался помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков.

Во время проверки помещения правоохранители обнаружили еще 5 гранат.

"Эспрессо" пишет, что по словам жены погибшего мужчины, он пришел с подарками на день рождения. Во время открытия одного из них произошел взрыв. Вероятно, это была коробка с бутылкой и рюмками.

Залужный подтвердил гибель помощника

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника.

"Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье. С начала полномасштабного вторжения Геннадий был для меня надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией. Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования", — написал генерал.

Напомним, что на Угледарском направлении во время вражеского штурма погиб самый молодой командир подразделения 72-й ОМБр "Черные Запорожцы" Сергей Иконников. Он погиб в бою в день своего 25-летия.