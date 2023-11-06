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Военный Фокус Российско-украинская война Под Киевом погиб помощник Залужного

"Был день рождения": в МВД назвали первые обстоятельства трагедии гибели помощника Залужного

Геннадий Частяков, помощник Валерия Залужного, погибший военный
Помощник Валерия Залужного Геннадий Частяков

Подарок, от которого погиб помощник Залужного Геннадий Частяков, презентовал его колена — полковник Тимченко. Погибший, вероятно, подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы, рассказал журналист.

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Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в свой день рождения из-за подарка от коллег. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

"В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. Сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным", — сказал Игорь Клименко.

Он отметил, что погибший достал подарочный ящик с гранатами нового западного образца и начал показывать одну из них своему сыну. Сначала мальчик взял боеприпас в руки и начал крутить кольцо, после чего военный забрал гранату и выдернул кольцо, в результате чего произошел взрыв.

По словам Клименко, правоохранители нашли пять неразорвавшихся гранат в квартире Частякова, их отправили на экспертизу. Кроме этого, полиция нашла коллегу-военнослужащего, который дал этот подарок погибшему. В его кабинете провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты, сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на правоохранителей сообщил, что гранаты, которые подарили помощнику Залужному, водили в "подарочный набор", который подарил его коллега — полковник Тимченко. По словам Цаплиенко, Тимченко уже дал показания и заявил, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски Black Label и шесть гранат. Также эту информацию подтвердили трое свидетелей, при которых полковник вручал подарок Частякову.

"Тебя удивить трудно — поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски", — сказал Тимченко, даря подарок Частякову.

"Очевидно, Частяков воспринял это как шутку. Потому что впоследствии забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы. Кстати, Тимченко две гранаты оставил себе", — сказал Андрей Цаплиенко.

Боевые гранаты, боеприпас, граната Fullscreen
Боевые гранаты, найденные у Тимченко

Смерть помощника Валерия Залужного: что известно

6 ноября в селе Чайки Киевской области 39-летний помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб из-за взрыва гранаты. Кроме этого, ранения получил его 13-летний сын, его госпитализировали в больницу. Граната разорвалась тогда, когда военный открыл подарок, который принес с работы.

Позже в СМИ появились фото с места гибели. Украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на правоохранителей заявил, что Частяков погиб из-за неосторожного обращения с оружием. По его словам, на месте происшествия были найдены гранаты, которые официально передала Германия в пакете военной помощи.

Напомним, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева сообщила, что в полиции одной из основных версий гибели Геннадия Частякова считают неосторожное обращение с боеприпасами. Она отметила, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 263 УКУ "Незаконное обращение с боеприпасами".