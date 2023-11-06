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Гибель помощника Залужного: в полиции озвучили основную версию следствия (видео)

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На месте работают эксперты

По факту гибели Геннадия Частякова правоохранители открыли уголовное производство по статье 263 УКУ "Незаконное обращение с боеприпасами".

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В полиции одной из основных версий гибели в результате подрыва гранаты в Киевской области помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова считают неосторожное обращение с боеприпасами. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева.

"По той информации, которая поступила от полиции и следственно-оперативной группы, которая прибыла на место вызова, это был подрыв в результате неосторожного обращения с боеприпасом", — сообщила она

По ее словам по факту гибели Геннадия Частякова правоохранители открыли уголовное производство по статье 263 УКУ "Незаконное обращение с боеприпасами".

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"Все обстоятельства будут изучены тщательно и объективно. Сейчас информация поступает в режиме реального времени, поэтому нужно дать возможность следователям поработать, собрать доказательную базу, провести все экспертизы, опросы в рамках досудебного расследования", — сказала она.

Марьяна Рева добавила, что 13-летний сын военного получил тяжелые повреждения и находится под наблюдением врачей.

Гибель помощника Залужного Геннадия Частякова: что известно

6 ноября, вечером, стало известно, что на Киевщине в селе Чайки в одном из домовладений взорвалась граната. Погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын получил ранения и его доставили в больницу. СМИ сообщили, что погибшим оказался помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков.

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Позже в СМИ сообщили, что причиной взрыва могло стать взрывное устройство в одном из подарочных пакетов, которые принес домой Частяков. Взрывчатка якобы была заложена в подарочном наборе со станканчиками в форме гранат.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Геннадий Частяков пришел домой и принес с собой с работы бутылку алкоголя и три гранаты немецкого производства, которые ему подарили на работе. Он якобы достал одну из гранат и начал показывать, как с ней обращаться. Его сын находился рядом.