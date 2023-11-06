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Загибель помічника Залужного: у поліції озвучили основну версію слідства (відео)

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На місці працюють експерти

За фактом загибелі Геннадія Частякова правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами".

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У поліції однією з основних версій загибелі внаслідок підриву гранати на Київщині помічника головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова вважають необережне поводження з боєприпасами. Про це в ефірі "Еспресо" повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева.

"За тією інформацією, яка надійшла від поліції та слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце виклику, це був підрив унаслідок необережного поводження з боєприпасом", — повідомила вона.

За її словами за фактом загибелі Геннадія Частякова правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами".

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"Усі обставини будуть вивчені ретельно й об'єктивно. Зараз інформація надходить у режимі реального часу, тому потрібно дати можливість слідчим попрацювати, зібрати доказову базу, провести всі експертизи, опитування в межах досудового розслідування", — сказала вона.

Мар’яна Рева додала, що 13-річний син військового зазнав тяжких ушкоджень і перебуває під наглядом лікарів.

Загибель помічника Залужного Геннадія Частякова: що відомо

6 листопада, ввечері, стало відомо, що на Київщині в селі Чайки в одному з домоволодінь вибухнула граната. Загинув 39-річний військовий. Його 13-річний син отримав поранення, і його доправили до лікарні. ЗМІ повідомили, що загиблим виявився помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков.

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Пізніше в ЗМІ повідомили, що причиною вибуху міг стати вибуховий пристрій в одному з подарункових пакетів, які приніс додому Частяков. Вибухівка нібито була закладена в подарунковому наборі зі станканчиками у формі гранат.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Геннадій Частяков прийшов додому та приніс із собою з роботи пляшку алкоголю та три гранати німецького виробництва, які йому подарували на роботі. Він нібито дістав одну з гранат і почав показувати, як із нею поводитися. Його син перебував поруч.