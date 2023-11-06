Опоздал на награждение: комбриг 128-й бригады чудом спасся от ракетного удара

Сначала награждение бойцов запланировали на 9 часов утра, но перенесли на 9:30. В это время военные ждали командира.

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Командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк опоздал на торжественное награждение ко Дню ракетных войск и артиллерии, организованное в населенном пункте вблизи линии фронта, во время которого произошел ракетный удар ВС РФ. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на собственные источники в 128 бригаде.

По информации источника, сначала награждение запланировали на 9 часов утра, но перенесли на 9:30. В это время военные уже находились на месте. Около 10:10 произошел российский удар.

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Трагедия в 128-й бригаде. Военные задают вопросы командирам и контрразведке, кто виноват в ракетном ударе

Комбриг прибыл буквально через 2 минуты после прилета.

Также собеседник издания отметил, что оккупанты наблюдали за собранием с воздуха, но ошиблись и попали в здание позади военных, ближе к дороге.

"И получается, все те, кто стояли ближе к дороге, они все 200-е. А личный состав, который конкретно должен был награждаться (командиры орудий, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал "Искандер". За счет этого жертв немного меньше", — рассказывает боец 128-й бригады.

Командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк

Тем не менее, многие военные, которые находились за стеной, получили ранения.

Ракетный удар во время награждения бойцов 128 бригады

В Запорожской области в одном из прифронтовых сел руководство собрало бойцов 128-й бригады ВСУ для награждения. В момент собрания ВС РФ нанесли ракетный удар по скоплению людей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил ракетный удар россиян по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита сообщил, что в области в связи с потерями в бригаде с 6 ноября объявили три дня траура.

В сети обнародовали видео удара, на котором видно, что оккупанты наблюдали, как собираются бойцы, с дрона.