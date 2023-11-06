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Воєнний фокус Російсько-українська війна Під Києвом загинув помічник Залужного

"Був день народження": в МВС назвали перші обставини трагедії загибелі помічника Залужного

Геннадій Частяков, помічник Валерія Залужного, загиблий військовий
Помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков

Подарунок, від якого загинув помічник Залужного Геннадій Частяков, презентував його колена — полковник Тімченко. Загиблий, імовірно, подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми, розповів журналіст.

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Помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув у свій день народження через подарунок від колег. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко в Telegram.

"Унаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним", — сказав Ігор Клименко.

Він зазначив, що загиблий дістав подарунковий ящик із гранатами нового західного зразка та почав показувати одну з них своєму синові. Спочатку хлопчик узяв боєприпас до рук і почав крутити кільце, після чого військовий забрав гранату й висмикнув кільце, в результаті чого стався вибух.

За словами Клименка, правоохоронці знайшли п'ять нерозірваних гранат у квартирі Частякова, їх відправили на експертизу. Поліція знайшла колегу-військовослужбовця, який дав цей подарунок загиблому. В його кабінеті провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати, наразі тривають першочергові слідчі дії.

Український журналіст Андрій Цаплієнко з покликанням на правоохоронців повідомив, що гранати, які подарували помічнику Залужному, входили до "подарункового набору", який подарував його колега — полковник Тімченко. За словами Цаплієнка, Тімченко вже дав свідчення та заявив, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі Black Label і шість гранат. Також цю інформацію підтвердили троє свідків, при яких полковник вручав подарунок Частякову.

"Тебе здивувати важко — тому дарую бойові гранати й пляшку гарного віскі", — сказав Тімченко, даруючи подарунок Частякову.

"Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт. Бо згодом забрав дітей зі школи та почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми. До речі, Тімченко дві гранати лишив собі", — сказав Андрій Цаплієнко.

Бойові гранати, боєприпас, граната Fullscreen
Бойові гранати, знайдені в Тімченка

Смерть помічника Валерія Залужного: що відомо

6 листопада в селі Чайки Київської області 39-річний помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув через вибух гранати. Поранення отримав його 13-річний син, його госпіталізували до лікарні. Граната розірвалася тоді, коли військовий відкрив подарунок, який приніс із роботи.

Пізніше в ЗМІ з'явилися фото з місця загибелі. Український журналіст Андрій Цаплієнко з покликанням на правоохоронців заявив, що Частяков загинув через необережне поводження зі зброєю. За його словами, на місці події були знайдені гранати, які офіційно передала Німеччина в пакеті військової допомоги.

Нагадаємо, речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева повідомила, що в поліції однією з основних версій загибелі Геннадія Частякова вважають необережне поводження з боєприпасами. Вона зазначила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами".