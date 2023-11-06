"Був день народження": в МВС назвали перші обставини трагедії загибелі помічника Залужного

Подарунок, від якого загинув помічник Залужного Геннадій Частяков, презентував його колена — полковник Тімченко. Загиблий, імовірно, подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми, розповів журналіст.

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Помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув у свій день народження через подарунок від колег. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко в Telegram.

"Унаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним", — сказав Ігор Клименко.

Він зазначив, що загиблий дістав подарунковий ящик із гранатами нового західного зразка та почав показувати одну з них своєму синові. Спочатку хлопчик узяв боєприпас до рук і почав крутити кільце, після чого військовий забрав гранату й висмикнув кільце, в результаті чого стався вибух.

За словами Клименка, правоохоронці знайшли п'ять нерозірваних гранат у квартирі Частякова, їх відправили на експертизу. Поліція знайшла колегу-військовослужбовця, який дав цей подарунок загиблому. В його кабінеті провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати, наразі тривають першочергові слідчі дії.

Український журналіст Андрій Цаплієнко з покликанням на правоохоронців повідомив, що гранати, які подарували помічнику Залужному, входили до "подарункового набору", який подарував його колега — полковник Тімченко. За словами Цаплієнка, Тімченко вже дав свідчення та заявив, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі Black Label і шість гранат. Також цю інформацію підтвердили троє свідків, при яких полковник вручав подарунок Частякову.

"Тебе здивувати важко — тому дарую бойові гранати й пляшку гарного віскі", — сказав Тімченко, даруючи подарунок Частякову.

"Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт. Бо згодом забрав дітей зі школи та почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми. До речі, Тімченко дві гранати лишив собі", — сказав Андрій Цаплієнко.

Бойові гранати, знайдені в Тімченка

Смерть помічника Валерія Залужного: що відомо

6 листопада в селі Чайки Київської області 39-річний помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув через вибух гранати. Поранення отримав його 13-річний син, його госпіталізували до лікарні. Граната розірвалася тоді, коли військовий відкрив подарунок, який приніс із роботи.

Пізніше в ЗМІ з'явилися фото з місця загибелі. Український журналіст Андрій Цаплієнко з покликанням на правоохоронців заявив, що Частяков загинув через необережне поводження зі зброєю. За його словами, на місці події були знайдені гранати, які офіційно передала Німеччина в пакеті військової допомоги.

Нагадаємо, речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева повідомила, що в поліції однією з основних версій загибелі Геннадія Частякова вважають необережне поводження з боєприпасами. Вона зазначила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами".