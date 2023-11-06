Вибухівка в подарунковому наборі: з'явилися фото з місця загибелі помічника Залужного (фото)

Військовий приніс подарунковий пакет з пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакета стався вибух.

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Вибуховий пристрій, внаслідок підриву якого загинув 39-річний помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков, могли сховати у наборі з пляшкою спиртного і подарунковими пляшками. Кадри з місця події оприлюднила "Українська правда".

Зазначається, що Геннадій Частяков повернувся додому з подарунками, а коли хотів відкрити один із них, той вибухнув.

За даними джерела УП, військовий приніс подарунковий пакет з пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакета стався вибух.

У 39-річного Геннадія Частякова залишилися дружина та четверо дітей. Попередньо, його 13 річний син тяжко поранений, дитину рятують у лікарні.

Нагадаємо, що на Київщині в селі Чайки в одному з домоволодінь вибухнула граната. Загинув військовий. Поранення також отримав його син. Загиблим виявився помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков.

Раніше повідомлялося, що комбриг 128-ї бригади дивом урятувався від ракетного удару. Він запізнився на нагородження на 2 хвилини.