Взрывчатка в подарочном наборе: появились фото с места гибели помощника Залужного (фото)

Военный принес подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Во время открытия пакета произошел взрыв.

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Взрывное устройство, в результате подрыва которого погиб 39-летний помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков, могли спрятать в наборе с бутылкой спиртного и подарочными бутылками. Кадры с места происшествия обнародовала"Украинская правда".

Отмечается, что Геннадий Частяков вернулся домой с подарками, а когда хотел открыть один из них, тот взорвался.

По данным источника УП, военный принес подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Во время открытия пакета произошел взрыв.

У 39-летнего Геннадия Частякова остались жена и четверо детей. Предварительно, его 13 летний сын тяжело ранен, ребенка спасают в больнице.

Напомним, что на Киевщине в селе Чайки в одном из домовладений взорвалась граната. Погиб военный. Ранения также получил его сын. Погибшим оказался помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков.

Ранее сообщалось, что комбриг 128-й бригады чудом спасся от ракетного удара. Он опоздал на награждение на 2 минуты.