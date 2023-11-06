Показував, як поводитися з гранатою: ЗМІ назвали причину смерті помічника Залужного

На місці загибелі Геннадія Частякова знайшли гранати, які офіційно передала Німеччина в пакеті військової допомоги, розповів журналіст.

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У селі Чайки Київської області загинув 39-річний помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков у результаті необережного поводження зі зброєю. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

"Щойно звʼязався зі своїм джерелом у правоохоронних органах щодо загибелі помічника Залужного. За твердженням джерела, все ж таки це було необережне поводження зі зброєю", — сказав Андрій Цаплієнко.

За інформацією джерела, у показах зафіксовано, що близько 17:00 Геннадій Частяков прийшов додому з роботи. Із собою він приніс пляшку алкогольного напою та три гранати німецького виробництва, які йому подарували на роботі. Частяков дістав одну з гранат і почав показувати, як із нею поводитися. У той момент біля нього перебував його син.

Цаплієнко зазначив, що на місці загибелі чоловіка були знайдені гранати, які офіційно передала Німеччина в пакеті військової допомоги.

Загибель помічника Валерія Залужного: що відомо

6 листопада в селі Чайки Київської області загинув 39-річний військовий, помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. У його будинку вибухнула граната. Поранення отримав його 13-річний син, його госпіталізували.

У ЗМІ опублікували фото з місця загибелі Геннадія Частякова та зазначили, що вибух відбувся тоді, коли військовий повернувся додому та відкрив один із подарунків, які приніс із собою. Зокрема, у нього був подарунковий пакет із пляшкою алкоголю та чарками у вигляді гранат. Вибув стався під час відкриття пакета. У Геннадія Частякова залишилися дружина та четверо дітей.

Нагадаємо, 6 листопада повідомляли, що командир 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк урятувався від ракетного удару. Він запізнився на урочисте нагородження до Дня ракетних військ і артилерії, під час якого відбулася атака ЗС РФ.