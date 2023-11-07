Сделано на коленке, а озвучивал Янукович: в РФ создали дипфейк с Залужным (видео)

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что автором этого "кино" выступил TG-аккаунт "Радио Труха".

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На фоне слухов об ухудшении отношений между Офисом президента Украины и командованием Генштаба, россияне решили добавить фейков и создали ролик, на котором главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обращается к украинцам и призывает к свержению власти. Видео начало распространяться в телеграм-каналах.

Так, на одном видео Валерий Залужный намекает, что украинская власть ликвидировала его помощника, вручив ему подарок с гранатой. Поэтому генерал просит ничего ему не дарить.

На другом видео главнокомандующий ВСУ рассказывает, что Зеленский пытается его ликвидировать так же, как и его помощника, а также что он сдает страну и провалил контрнаступление. Дипфейковый Залужный призвал украинцев выходить на протесты, а бойцов Сил обороны не подчиняться "преступным приказам".

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что видеообращение было создано и распространено оккупантами с помощью технологии дипфейк в Тик Ток, X и Telegram.

"Автором этого "кино" выступил TG-аккаунт "Радио Труха". Главнокомандующий ВСУ не выступал с обращением и не призывал к военному перевороту", — говорится в сообщении.

Реакция на дипфейк с Залужным

Только сейчас смог посмотреть дипфейк с обращением Валерия Залужного, созданный российской пропагандой. Ну, такое, сделано на коленке, видно не вооруженным глазом. Интересно, сколько у них за такую халтуру ушло по прайсу? Но есть один момент...Мне одному показалось, или дипфейк озвучивал Виктор "овощ" янукович?", — прокомментировал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко .

. Сделано максимально качественно. Добились сходства артикуляции. Тембр обработан, вероятно, через ИИ. Обращает внимание тот факт, что рашисты пытаются максимально "раскрутить" тему, якобы, покушения Зеленского на Залужного, которую, в частности, также разгоняют российские ботофермы. Им нужно, чтобы мы воевали друг с другом внутри страны", — написал журналист Андрей Цаплиенко .

. Тем временем россияне слепили кривой дипфейк с "Залужным" и носятся с ним, — прокомментировал видео активист и волонтер Сергей Стерненко .

. Сделали его орки коряво, но хомячки начали молиться. Анализируя ситуацию, уверен что дальше будут появляться другие видео, аудио и возможно записи телефонных разговоров. Мосфильм пытается включиться, но их цирк кроме смеха ничего не вызывает", — написал полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Напомним, что авторитетные западные СМИ рассказали об ошибочности оценки ситуации на фронте украинской властью, а украинское командование призналось, что ситуация не настолько победная.

Ранее сообщалось, зачем Кремль "убил" Игоря Танцюру и Валерия Залужного.