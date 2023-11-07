Зроблено на коліні, а озвучував Янукович: в РФ створили діпфейк із Залужним (відео)

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що автором цього "кіно" виступив TG-акаунт "Радіо Труха".

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На тлі чуток про погіршення стосунків між Офісом президента України та командуванням Генштабу росіяни вирішили додати фейків і створили ролик, на якому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звертається до українців і закликає до повалення влади. Відео почало ширитися в телеграм-каналах.

На одному відео Валерій Залужний натякає, що українська влада ліквідувала його помічника, вручивши йому подарунок із гранатою. Тому генерал просить нічого йому не дарувати.

На іншому відео головнокомандувач ЗСУ розповідає, що Зеленський намагається його ліквідувати так само, як і його помічника, а також що він здає країну та провалив контрнаступ. Діпфейковий Залужний закликав українців виходити на протести, а бійців Сил оборони не підкорятися "злочинним наказам".

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що відеозвернення було створене та поширене окупантами за допомогою технології діпфейк у Тік Ток, X і Telegram.

"Автором цього "кіно" виступив TG-акаунт "Радіо Труха". Головнокомандувач ЗСУ не виступав зі зверненням і не закликав до військового перевороту", — йдеться в повідомленні.

Реакція на діпфейк із Залужним

"Тільки зараз зміг подивитися діпфейк із зверненням Валерія Залужного, створений російською пропагандою. Ну, таке, зроблене на коліні, видно неозброєним оком. Цікаво, скільки в них за таку халтуру пішло прайсом? Але є один момент…Мені одному здалося, чи діпфейк озвучував віктор "овоч" янукович?" — прокоментував військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Зроблено максимально якісно. Добились схожості артикуляції. Тембр оброблений, імовірно, через ШІ. Звертає увагу той факт, що рашисти намагаються максимально розкрутити тему нібито замаху Зеленського на Залужного, яку, зокрема, також розганяють російські ботоферми. Їм потрібно, щоб ми воювали одне з одним усередині країни", — написав журналіст Андрій Цаплієнко .

. "Водночас росіяни зліпили кривий діпфейк із "Залужним" і носяться з ним", — прокоментував відео активіст і волонтер Сергій Стерненко.

"Зробили його орки коряво, але хом'ячки почали молитися. Аналізуючи ситуацію, впевнений, що далі з'являтимуться інші відео, аудіо та, можливо, записи телефонних розмов. Мосфільм намагається увімкнутися, але їхній цирк, крім сміху, нічого не викликає", — написав полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

Нагадаємо, що авторитетні західні ЗМІ розповіли про хибність оцінки ситуації на фронті українською владою, а українське командування зізналося, що ситуація не настільки переможна.

Раніше повідомлялося, навіщо Кремль "убив" Ігоря Танцюру та Валерія Залужного.