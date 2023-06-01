Як розробляють фейки. Навіщо Кремль "вбив" Ігоря Танцюру та Валерія Залужного

У травні 2023 року разом з посиленням повітряних атак на Україну активізувалася російська пропаганда. У мережі щоденно з’являються фейкові новини про нібито знищення комплексів ППО Patriot чи важке поранення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Фокус дізнавався, чому це відбувається та яку роль відіграє на війні пропаганда

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В інформаційному полі почало зʼявлятися все більше фейків від російської пропаганди. До недавнього часу, як правило, це були здобутки від російського речника Міноборони Ігоря Конашенкова. Російський представник браво рапортував про взяття під контроль населених пунктів (деяких по пʼять-шість разів) та знищення зразків західного озброєння. Для прикладу, у своїх зведеннях Конашенков заявив про знищення 55 установок реактивних артилерійських систем M142 HIMARS. При цьому, Україна всього мала отримати лише 20 одиниць цього озброєння. За його словами, в Україні знищено дві установки зенітно-ракетного комплексу Patriot, центри ухвалення рішень та штаби й центри керування армією.

Уже на початку травня 2023 року ворожа пропаганда змістила акцент з техніки та штабів на персоналії. Російські пропагандистські ЗМІ та пабліки в соціальних мережах почали поширювати інформацію про загибель командувача Силами Територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюри. Коли інформація не підтвердилася та була оперативно спростована, вони перемкнули свою увагу на Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Повідомлялося, що командувач отримав важке поранення, а його стан критичний. Щоправда, це не завадило оголосити його в розшук за атаку безпілотників на Москву та Підмосковʼя.

Крім відверто безглуздих фейків, що продукує російська пропаганда, в інформаційному полі зʼявляються добре сплановані інформаційні кампанії. Як правило, їх джерелами стають пабліки в соцмережах, профілі нібито військових в Tik-Tok. Це вже добре складені пости із завантаженням старих фото і відео знищення сил та техніки українських військ, іноді навіть періоду 2014 року. Непоодинокі випадки створення "профілів клонів" бригад ЗСУ чи Нацгвардії. Тут, за словами фахівців, прослідковується почерк "фабрики тролів" Євгена Пригожина. До речі, саме він перший повідомив, що в дні перебування Залужного на українських позиціях, артилерія "Вагнера" масовано відпрацьовувала ту ділянку фронту.

Євген Пригожин першим розповів про обстріл позицій, де нібито знаходився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний Фото: Скриншот

За словами політичного експерта Українського інституту майбутнього Ігоря Попова, пропаганда й інформаційний складник завжди були частиною війни. Саме через неї до війни максимально залучають сили та потенціал країни, що воює.

"У кожній війні, навіть за часів античності, інформаційна складова має дуже велике значення. Сторони, що воюють, намагаються видавати перемоги, навіть якщо їх не існує, для підняття бойового духу армії та тилу. Так було завжди й всюди. Сучасна Росія з її пропагандою не є винятком — там придумують про знищення українського командування, десятків і сотень зразків озброєнь і техніки. При цьому до останнього замовчують власні втрати. Згадайте, як там до останнього замовчували втрату ракетного крейсера "Москва", а про втрату його особового складу не говорять і досі",— говорить Фокусу Попов.

Як влаштована російська пропаганда

Згідно з результатами дослідження міжнародної неурядової організації Debunk, у 2022 році Росія витратила на пропаганду та її просування $1,9 млрд. За даними аналітиків, ця сума на $400 млн більше, ніж планувалося попередньо. Основними отримувачами фінансування стали міжнародна редакція RT, ВГТРК та медіагрупа "Россия сегодня" (РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Sputnik та інші). При цьому, в кошторис не увійшли соціальні мережі та ботоферми.

Експерт в сфері стратегічних комунікацій Денис Богуш запевняє, що попри повну безглуздість та відверту маячню від російської пропаганди, у неї є своя аудиторія, на яку вона працює. Це ті, хто називають себе "я не цікавлюсь політикою", тобто громадяни, які не здатні критично мислити та перевіряти інформацію.

"Я колись робив дослідження російської пропаганди на прикладі чотирьох основних інтернет-ресурсів. Так ось, лише на РИА Новости, з потоку в 700 новин на день, 200 були про Україну — з яких 150 абсолютної маячні. Про "хлопчиків в трусіках", неонацистів, фашистів, якісь дикі злочини. Пропаганда годує росіян повною маячнею не лише про Україну, там розказують про голод і холод у Великій Британії, ЄС та США. Над цим працюють цілі аналітичні центри, громадські організації, ЗМІ та блогери",— пояснює він Фокусу.

За його словами, в російському суспільстві є люди, які читають книжки, й ті, хто не читають, останніх, за дослідженнями, 60-80%. Це саме ті споживачі інформації, на яких працює пропаганда.

У Росії будуть блокувати Google та Facebook

Тим часом в російському керівництві почали обговорювати можливість запровадження державного фаєрволу. За аналогією з тим, що діє в Китаї. Радник Путіна з питань інтернету Герман Клименко в інтервʼю розповів про можливість блокування низки ресурсів, зокрема Google та Facebook. У такий спосіб там хочуть ізолювати російських користувачів від впливу західних ЗМІ. На шляху до укріплення авторитаризму влада намагається повторювати досвід Китаю або Північної Кореї, де населення тримають в інформаційному стійлі. У 2014 році на північнокорейському телебаченні вийшов новинний сюжет про перемогу на Чемпіонаті світу з футболу. На мундіаль північнокорейські футболісти навіть не пройшли кваліфікацію, але по телебаченню розповіли про перемогу у фіналі з рахунком 8:1 проти збірної Бразилії.

Політтехнолог Сергій Гайдай пояснює Фокусу, що за відсутності реальних перемог і здобутків державна пропаганда просуває найбільш безглузді вигадки для населення. У випадку з Росією, де інформаційне поле повністю контрольовано та монополізовано, це не викликає жодних складнощів.

"Все це відбувається, коли пропаганда працює в умовах конфлікту з реальністю. Подивіться — Київ за три дні не взяли, війну в певних аспектах вже програють, їхня армія ніяка не "друга у світі", насправді хвалитися нічим. Тому доводиться фейкувати, вигадувати та заплутувати населення. Хоч це виглядає дико та смішно зі сторони, але у повністю монополізованому та контрольованому інформаційному просторі це діє",— каже Гайдай Фокусу.

У Росії велика маса тих, хто називають себе "я не цікавлюсь політикою", тобто громадяни, які не здатні критично мислити та перевіряти інформацію Фото: ТАСС

Богуш зазначає, що російська експансія побудована на з’єднанні армії та пропаганди, яка готує для неї ідеологічні плацдарми. Наприклад, під час російської окупації Херсону почали роботу одразу 15 російських FM станцій, декілька телеканалів і газет. Проти умовних 2-3, що працювали з України. Російська пропаганда робила дуже якісний, потужний інформаційний продукт та обробляла населення.

"Я завжди говорю, що Крим втратили зокрема через відсутність на півострові української інформаційної політики. Її там просто не було, а ось російська була. Російська пропаганда дуже потужна та діє по всьому світу — лише у Франції діє 40 російських аналітичних центрів, центри Фонду "Русский мир" функціонують в понад 30 країнах світу. В кожному готелі світу є доступ до російських телеканалів, працює радіостанція Sputnik — вони є на всіх континентах на різних мовах",— розповідає Богуш Фокусу.

Експерт впевнений, що якби у 2014 році не заборонили роботу низки російських телеканалів та інформаційних ресурсів в Україні, проросійськи налаштованого населення у 2022 році було б у рази більше.

Контрпропаганда України

У розмові з Фокусом експерти зазначають, що Україна також використовує пропаганду у власних цілях. Але це викликано необхідністю умов воєнного часу та впливу на сторону ворога. Наприклад, за кілька днів після повідомлення про "важке поранення" Валерія Залужного низка анонімних телеграм-каналів почала поширювати новину про знищення міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Йшлося, що його авто було атаковано за допомогою безпілотника, коли він приїхав з інспекцією на лінію бойових зіткнень. Демонструвалися навіть фото понівеченого автомобіля.

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"Враховуючи, що в сучасному світі майже будь-яку інформацію можна перевірити, то брехня — це шлях в нікуди. В критичних випадках інформацію можна замовчувати, на крайній випадок, прикривати військовою таємницею, але не брехати. Тут важливо зберігати певний баланс між тим, що не можна говорити і про що треба казати чесно. Чесна розмова з народом більш стратегічно вигідна з точки зору довіри, ніж брехня та замовчування",— зазначає Гайдай.

На думку Ігоря Попова, активізація інформаційних фейків могла розпочатися на фоні систематичних повітряних атак на Київ. Так у Кремлі намагаються посилити психологічний тиск та змусити до переговорів на власних умовах.

Цікаво, що саме в цей час заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що "конфлікт" буде врегульовано, якщо Україна відмовиться від вступу до ЄС та визнає російську мову державною. А посол Росії у Великій Британії Андрій Келін в інтервʼю BBC розповів, що Кремль готовий до миру з Україною, проте на своїх умовах.

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