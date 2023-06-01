Как разрабатывают фейки. Зачем Кремль "убил" Игоря Танцюру и Валерия Залужного

В мае 2023 года вместе с усилением воздушных атак на Украину активизировалась российская пропаганда. В сети ежедневно появляются фейковые новости о якобы уничтоженных комплексах ПВО Patriot или тяжелом ранении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Фокус узнавал, почему это происходит, и какую роль играет на войне пропаганда.

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В информационном поле стало появляться все больше фейков от российской пропаганды. До недавнего времени, как правило, это были "достижения" от российского представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Российский спикер браво рапортовал о взятии под контроль населенных пунктов (некоторых по пять-шесть раз) и уничтожении образцов западного вооружения. Например, в своих сводках Конашенков заявил об уничтожении 55 установок реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS. При этом Украина всего должна получить только 20 единиц этого вооружения. По его словам, в Украине уничтожены две установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, центры принятия решений, штабы и центры управления армией.

Уже в начале мая 2023 года вражеская пропаганда сместила акцент с техники и штабов на персоналии. Российские пропагандистские СМИ и паблики в социальных сетях начали распространять информацию о гибели командующего Силами Территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюры. Когда информация не подтвердилась и была оперативно опровергнута, они переключили свое внимание на Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Сообщалось, что командующий получил тяжелое ранение, а его состояние критическое. Правда, это не помешало объявить Залужного в розыск за атаку беспилотников на Москву и Подмосковье.

Кроме откровенно бессмысленных фейков, продуцируемых российской пропагандой, в информационном поле появляются хорошо спланированные информационные кампании. Как правило, их источниками становятся паблики в соцсетях, профили якобы военных в Tik-Tok. Это уже хорошо сложенные посты с загрузкой старых фото и видео уничтожения сил и техники украинских войск, иногда даже 2014 года. Нередки случаи создания "профилей клонов" бригад ВСУ или Нацгвардии. Здесь, по словам специалистов, прослеживается почерк "фабрики троллей" Евгения Пригожина. К слову, именно он первым сообщил, что в дни пребывания Залужного на украинских позициях артиллерия "Вагнера" массированно отрабатывала этот участок фронта.

Евгений Пригожин первым рассказал об обстреле позиций, где якобы находился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Фото: Скриншот

По словам политического эксперта Украинского института будущего Игоря Попова, пропаганда и информационная составляющая всегда являлись частью войны. Именно через нее к войне максимально привлекают силы и потенциал воюющей страны.

"В любой войне, даже во времена античности, информационная составляющая имеет очень большое значение. Воюющие стороны пытаются выдавать победы, даже если их не существует, для поднятия боевого духа армии и тыла. Так было всегда и везде. Современная Россия с ее пропагандой не является исключением – там придумывают об уничтожении украинского командования, десятков и сотен образцов вооружений и техники. При этом до последнего замалчивают собственные потери. Вспомните, как там до последнего умалчивали потерю ракетного крейсера "Москва", а о потере его личного состава не говорят до сих пор", — говорит Фокусу Попов.

Как устроена российская пропаганда

Согласно результатам исследования международной неправительственной организации Debunk, в 2022 году Россия потратила на пропаганду и ее продвижение $1,9 млрд. По данным аналитиков, эта сумма на $400 млн больше, чем предполагалось ранее. Основными получателями финансирования стали международная редакция RT, ВГТРК и медиагруппа "Россия сегодня" (РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Sputnik и другие). При этом в смету не вошли социальные сети и ботофермы.

Эксперт в сфере стратегических коммуникаций Денис Богуш уверяет, что, несмотря на полную нелепость и откровенный бред от российской пропаганды, у нее есть своя аудитория, на которую она работает. Это те, кто называют себя "я не интересуюсь политикой", то есть, граждане, не способные критически мыслить и проверять информацию.

"Я когда-то проводил исследование российской пропаганды на примере четырех основных интернет-ресурсов. Так вот, только на РИА Новости, из потока в 700 новостей в день, 200 были об Украине — из которых 150 абсолютного бреда. Про "мальчиков в трусиках", неонацистов, фашистов, какие-то дикие преступления. Пропаганда кормит россиян полным бредом не только об Украине, там рассказывают о голоде и холоде в Великобритании, ЕС и США. Над этим работают целые аналитические центры, общественные организации, СМИ и блоггеры",— объясняет он Фокусу.

По его словам, в российском обществе есть люди, читающие книги, и не читающие. Последних, согласно исследованиям, 60-80%. Это те потребители информации, на которых работает пропаганда.

В России будут блокировать Google и Facebook

Тем временем в российском руководстве начали обсуждать возможность введения государственного файервола. По аналогии с тем, что действует в Китае. Советник Путина по интернету Герман Клименко в интервью рассказал о возможности блокирования ряда ресурсов, в том числе Google и Facebook. Таким образом там хотят изолировать российских пользователей от влияния западных СМИ. По пути к укреплению авторитаризма власти пытаются повторять опыт Китая или Северной Кореи, где население держат в информационном стойле. В 2014 году на северокорейском телевидении вышел новостной сюжет о победе на чемпионате мира по футболу. На мундиале северокорейские футболисты даже не прошли квалификацию, но по телевидению зрителям рассказали о победе в финале со счетом 8:1 против сборной Бразилии.

Политтехнолог Сергей Гайдай объясняет Фокусу, что при отсутствии реальных побед и достижений государственная пропаганда продвигает самые бессмысленные выдумки для населения. В случае с Россией, где информационное поле полностью контролируется и монополизировано, это не вызывает никаких сложностей.

"Все это происходит, когда пропаганда работает в условиях конфликта с реальностью. Посмотрите – Киев за три дня не взяли, войну в определенных аспектах уже проиграют, их армия никакая не "вторая в мире", на самом деле хвастаться нечем. запутывать население. Хотя это выглядит дико и смешно со стороны, но в полностью монополизированном и контролируемом информационном пространстве это действует", — говорит Гайдай Фокусу.

В России большая масса тех, кто называют себя "я не интересуюсь политикой", то есть граждане, не способные критически мыслить и проверять информацию Фото: ТАСС

Богуш отмечает, что российская экспансия построена на соединении армии и пропаганды, готовящей для нее идеологические плацдармы. К примеру, во время российской оккупации Херсона начали работу сразу 15 российских FM станций, несколько телеканалов и газет. Против условных 2-3, работавших из Украины. Российская пропаганда производила очень качественный, мощный информационный продукт и обрабатывала население.

"Я всегда говорю, что Крым потеряли в том числе из-за отсутствия на полуострове украинской информационной политики. Ее там просто не было, а вот российская была. Российская пропаганда очень мощная и действует по всему миру – только во Франции действует 40 российских аналитических центров, центры Фонда "Русский мир" функционируют более чем в 30 странах мира. В каждом отеле мира есть доступ к российским телеканалам, работает радиостанция Sputnik — они есть на всех континентах на разных языках", — рассказывает Богуш Фокусу.

Эксперт уверен, что если бы в 2014 году не запретили работу ряда российских телеканалов и информационных ресурсов в Украине, пророссийски настроенного населения в 2022 году было бы в разы больше.

Контрпропаганда Украины

В разговоре с Фокусом эксперты отмечают, что Украина также использует пропаганду в своих целях. Однако это вызвано необходимостью условий военного времени и влияния на сторону врага. Например, через несколько дней после сообщения о "тяжелом ранении" Валерия Залужного ряд анонимных Телеграм-каналов начал распространять новость об уничтожении министра обороны РФ Сергея Шойгу. Говорилось, что его автомобиль был атакован с помощью беспилотника, когда он приехал с инспекцией на линию боевых столкновений. Демонстрировались даже фото изуродованного автомобиля.

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"Учитывая, что в современном мире почти любую информацию можно проверить, то ложь – это путь в никуда. В критических случаях информацию можно умалчивать, на крайний случай, прикрывать военной тайной, но не лгать. Тут важно соблюдать определенный баланс между тем, что нельзя говорить и о чем нужно говорить честно. Честный разговор с народом более стратегически выгоден с точки зрения доверия, чем ложь и умолчание", — отмечает Гайдай.

По мнению Игоря Попова, активизация информационных фейков могла начаться на фоне систематических атак на Киев. Таким образом в Кремле пытаются усилить психологическое давление и принудить к переговорам на собственных условиях.

Примечательно, что именно в это время замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что "конфликт" будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС и признает русский язык государственным. А посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC рассказал, что Кремль готов к миру с Украиной, но на своих условиях.

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