Когда закончится война. Что значат разговоры западных партнеров о контрнаступлении и переговорах

Последний месяц западная пресса все чаще пишет не только о подготовке украинского контрнаступления, но и о последующих событиях. Политики, эксперты, журналисты намекают, что украинская армия, совершив даже самую успешную атаку, не сможет освободить всю Украину. Поэтому после деоккупации части украинских территорий может наступить время переговоров, и позиции сторон будут зависеть от того, сколько Украина отвоюет, а Россия потеряет. Фокус разбирался, возможны ли вообще такие переговоры и когда могут состояться.

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Очевидно, что Запад, пусть и не публично, уже подталкивает Украину к мирным переговорам. Возможно, не напрямую с РФ, а через посредников — условно в Минске-3 или Стамбуле-2. Причина: многие в ЕС и США устали от войны, а их лидерам нужно показать успешный результат — остановить войну в Украине. И лучше это сделать уже в 2023 году.

Украинские эксперты согласны: Украина может не выдержать затяжную войну на изнеможение, однако политически украинским властям не выгодно идти на компромиссы в то время как прозвучало заявление об освобождении всех территорий.

Эффект сдерживания

"Украина никогда не будет победой России. Никогда", — заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в Польше, на следующий день после неожиданного визита в Киев. Несколько дней назад государственный секретарь США Энтони Блинкен повторил, что Россия "проигрывает" свою захватническую войну и выразил поддержку Украине во время подготовки к большому контрнаступлению.

И такую позицию поддерживают европейские коллеги, которые, возможно, не столь четко высказываются, но заявляют о преимуществе Украины. И эта идея появилась не сразу после полномасштабного вторжения, а впоследствии, когда стало очевидно, что Украина способна противиться "второй армии мира".

Джо Байден уверен: "Украина никогда не будет победой России. Никогда" Фото: Getty Images

В этом контексте сейчас наиболее обсуждаемая тема — украинское контрнаступление. Некоторые источники даже называют конкретную дату начала – 30 апреля 2023 года. В публичный доступ попали документы: наступление будет осуществлено украинским 10-м оперативным корпусом, состоящим из девяти бригад, которые сейчас перевооружаются силами США и союзников. Правда, украинская разведка впоследствии опровергла эту информацию, назвав цифры нереальными, а информацию – собранной из открытых источников. Мол, только высшее командование Украины владеет данными о том, есть ли сейчас у Вооруженных Сил Украины решающее преимущество для атаки.

При том, что иностранные партнеры часто повторяют, что только Украине решать, как будет выглядеть победа, на самом деле, международники могут видеть все иначе. И прежде всего они думают, что право рекомендовать, какой может быть победа, им дает тот факт, что они оказывают беспрецедентную поддержку – военную и финансовую. Другими словами, Запад стремится контролировать эскалацию, неприемлемую для него. То есть предостерегать от полного поражения России с непредсказуемыми последствиями.

Эксперты допускают: когда американцы и партнеры по НАТО говорят, что все будет решать Украина, они подразумевают, что силы, применяемые в Украине, могут быть исключительно украинскими. О вмешательстве третьей силы, например, армии НАТО, речь не идет. Хотя в истории известны случаи, когда после вмешательства извне войны прекращались. Так было в Сербии и Косово, когда в 1999 году силы НАТО обстреляли Белград. Но Россия, в отличие от Сербии — ядерное государство. Поэтому сценарий, при котором западный альянс под руководством США активно атаковал бы Россию, исключен. В настоящее время нет ни малейшей возможности, чтобы НАТО участвовало в действиях против России.

Политолог Виктор Бобыренко в комментарии Фокусу отмечает, что тема переговоров после контрнаступления прозвучала еще в декабре прошлого года, когда президент Владимир Зеленский приехал в Вашингтон и встретился с Джо Байденом.

"В преддверии нового года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Крым может быть освобожден не только военным путем, но и дипломатическим. И сейчас подобные заявления с разных сторон раздаются все чаще. Очевидно, что украинская сторона также пытается понять, какие допустимые пределы компромисса приемлемы для украинского общества", — говорит Бобыренко.

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Частью таких поисков может быть заявление заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги, что Украина будет готова к переговорам с Россией о будущем оккупированного Крыма, если Вооруженные силы проведут успешное контрнаступление и дойдут до админграницы полуострова с Херсонской областью.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя, и мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса… Это не означает, что мы исключаем путь освобождения нашей армией (полуострова — ред.)", — сказал он в интервью Financial Times, за что впоследствии получил порцию критики от общества и журналистов.

Между тем, в способности Украины отразить нападение РФ уверены 82% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gradus Research.

Президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова во время обсуждения вариантов политики США в Украине отмечает, что очевидно, Запад на этом этапе сделал выбор: Украина получает оружие, но его должно хватить для контрнаступления в течение весеннего и летнего сезона.

"Ожидается, что украинцы добьются серьезных успехов в контрнаступлении с оружием, которое они сейчас имеют, а потом мы увидим, какие позиции будут осенью. Потому что в США приближаются выборы, в Великобритании происходят перемены. Россияне хорошо осознают эту политическую динамику, как и украинцы. А у нас нет бюджета на 2024 год, поэтому мы не знаем, что правительство США готово будет дать украинцам в следующем году. Это очень решающий год", — добавляет Полякова.

Виктор Бобыренко также допускает, что активные действия на фронте могут остановиться осенью 2023-го: "Тогда все будут пытаться организовать перемирие. Так выгодно Западу, нас к этому будут толкать. За президентом Бразилии выступят еще десять, Орбан или Макрон что-нибудь расскажет, всякие ученые. Сценарий будет называться: "Надо просто перестать стрелять".

Переговоров за столом не избежать

Генерал США, бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав говорит, что все конфликты, действительно, заканчиваются за столом переговоров. Но ситуация там зависит от ситуации на поле боя.

"Мы еще не уверены, как могут развиваться события. Когда меня спрашивают, я обычно говорю: эта война закончится так, как хочет Запад. Западная политика будет абсолютно определять, выиграет Украина или потерпит поражение", — уверен американский генерал. При этом он говорит о двух стратегических поражениях России — на севере, возле Киева, и к северо-востоку от Харькова, вспоминает Херсонскую и Запорожскую области: "Русские в разгаре оперативного поражения в Херсоне, которое было прервано зимой", тактическое противостояние в Бахмуте и вокруг него.

"Но успехи Украины невозможны без поддержки Запада", — добавляет Бридлав. Поэтому видит три возможных результата, которые в конце концов посадят стороны за стол переговоров.

Первый — Запад меняет свою политику поставок и дает все необходимое для украинской победы. Тогда Украина определит условия мира.

Второй – международники прекращают поддержку – Украина проиграет, а Россия установит условия мира.

Третий — Украина продолжает получать оружие только для того, чтобы не проиграть.

"Сложнее всего, если мы будем продолжать делать то, что делаем сейчас — обеспечивать украинцев достаточным количеством оружия, чтобы оставаться на поле боя и быть боеспособными. Но его недостаточно для победы. Это гораздо более рискованный конец. Но все равно условия на поле боя могут стать основой для заключения мира", — уточняет генерал.

Очевидно, что Россия пытается сохранить как можно больше уже захваченных территорий, чтобы иметь более выгодные позиции во время переговоров.

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"Мы сейчас не знаем, как для нас закончится контрнаступление, — комментирует Бобыренко. — Но допустим — мы отбиваем юг, выходим на Чонгар, останавливаемся возле Крыма. Далее очевидно, что наступит оперативная пауза — мы не сможем наступать вечно. А во время нее что? Переговоры. К ним нас точно будут подталкивать. Все общества устают от войны, в том числе и наших союзников. На камеры этого никто не скажет – ни Шольц, ни Макрон, ни Байден, но непублично будут отговаривать возвращать Крым, Донецк, Луганск — мол, там миллионы нелояльного к вам населения, так что, возможно, лучше остановиться. Скажут: мы введем войска ООН на линию разграничения, будем лет пятьдесят обсуждать вопрос: чей Крым? В конце концов, линия столкновения станет такой демаркационной линией, как между Северной и Южной Кореей, демилитаризованной зоной между территориями, контролируемыми Украиной и Россией".

Однако дипломаты говорят, что любая заморозка конфликта, в частности, при условии введения миротворцев, — на руку Путину.

Дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко говорит, что сейчас вопрос миротворцев неактуален. Их присутствие было важно в 2015-2016 годах, когда такая миротворческая операция могла бы приостановить развитие конфликта. В настоящее время их присутствие приведет к замораживанию конфликта в интересах РФ. Эксперт объясняет: введение миротворцев ООН, ЕС, НАТО никогда не допустит Россия, она будет выступать за создание нового контингента из представителей, например, Беларуси, Сирии, Эритреи или Ирана.

Нет линии (фронта) демаркации

Попытки усадить стороны за стол переговоров означают, что пауза после контрнаступления будет продолжаться. Тогда война превратится в затяжную борьбу на истощение — конфликт будет заморожен, объявлено шаткое перемирие.

"Более вероятным сценарием является затяжная борьба, в результате которой обе стороны будут истощены, но не захотят признать поражение, что приведет к замороженному конфликту или возможному непростому перемирию. Вероятность быстрого прекращения боевых действий мала", — говорится в материале издания Al Jazeera, в котором журналисты также размышляют, чем закончится война в Украине.

И так будет до тех пор, пока будет сохраняться режим Путина.

Пока президент России, который и был инициатором полномасштабного вторжения с целью захвата Украины, не готов останавливаться, потому что эта война для него определяющая. Путин поставил на нее свою репутацию. И чем больше он проигрывает, несет потери, тем сложнее ему отступить. Потому что он привык побеждать, реализуя идеи сохранить регион под своей властью. Так было в Чечне, Грузии, Молдове. Путиным руководит желание восстановить имперский престиж России и исправить совершенные, по его мнению, исторические ошибки.

Путин не готов останавливаться, потому что эта война для него определяющая Фото: Flickr

Эксперты отмечают, что Путин осознает – поражение на поле боя может привести к разрушению не только режима, но и России. Так было уже в XIX веке, когда Россия проиграла в Крымской войне, после чего могущество ее начало угасать, и в ХХ, когда после поражения в Афганистане распался Советский Союз, основой которого и была Россия.

В то же время актуальным, но не закрытым вопросом остается то, готов ли Запад к полному поражению Путина? Эксперты неоднократно отмечали, что нет, ведь на разных этапах мировые лидеры, несмотря на заявления в поддержку Украины, пытались сохранить лицо Путина.

Украинский предел компромисса

"Но теперь противником сценария о переговорах и перемирии будет президент Владимир Зеленский. Он понимает, что заморозка конфликта приведет к попытке нормализации жизни, отмене военного положения, после чего должны состояться выборы. Этой осенью парламентские, следующей весной — президентские. Но, учитывая поддержку в обществе идеи победы Украины над Россией, украинцы не простят Зеленскому, что Украина не вернула Крым, оставила под контролем России Донецкую и Луганскую области. У нас общество пока готово воевать до победного конца. Соответственно, любые мирные переговоры обрушат рейтинг Зеленского", — отмечает Виктор Бобыренко.

Владимир Зеленский заявляет, что Украина не пойдет на переговоры с Россией до освобождения всех территорий Фото: ОП

Не будем забывать, что в свое время президент заявил, что Украина не пойдет на переговоры с Россией до освобождения всех территорий, особенно не будет говорить с таким лидером как Владимир Путин.

Конечно, такое противостояние не может продолжаться вечно — ресурсов, человеческих и финансовых, никому не хватит. Поэтому как выход — украинские власти могут продемонстрировать хотя бы частичную победу. В том, что будут освобождены Херсонская и Запорожская области, в Украине никто не сомневается.

"Сейчас общество накручено, все ждут контрнаступления, все считают дни, когда наши начнут наступать, и все ожидают удачного результата. Наша мечта цементирует общество, оно прощает Зеленскому все ляпы, – продолжает Бобиренко. — Политически Зеленскому выгодно зайти в Крым. Тогда переговоры реально могут оказаться возможными".

Но эксперт отмечает, что возможные — не значит реальные.

Во-первых, у самого Зеленского появилась реальная мечта — он хочет выйти на границы 2013 года. И это, как уже отмечалось, резонирует с мнением тотального большинства украинцев.

Во-вторых, настроения общества демонстрируют, что любые переговоры по освобождению всех территорий будут считаться сепаратными.

В данный момент важно упомянуть документы, слитые из Пентагона. Ибо они могут указывать на сдерживающий фактор. В них говорится, что даже если Украина отвоюет значительные территории и нанесет российским силам неприемлемые потери, а это маловероятно, по мнению американской разведки, к переговорам это не приведет. Для Украины, говорится в документе, война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и критике, которая повысит вероятность смены руководства.

И вряд ли это на Банковой могут проигнорировать такие заявления, именно поэтому, вероятно, и пытаются найти приемлемый вариант дальнейшего развития событий, когда Украина сможет заявить о победе, но эта победа одновременно будет чем-то приемлемым для России. И времени на разработку такой формулы не так много: чем больше будет продолжаться война, тем меньше украинцы будут поддерживать идею войны до победного конца.

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