Украина самостоятельно принимает решения по контрнаступлению, — Госдеп (видео)

По словам Энтони Блинкена, США поддерживают Украину в возвращении захваченных территорий, однако все решения касательно боевых действий принимают в Киеве, а не Вашингтоне.

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Украина сама принимает решения о проведении эффективных боевых действий для деоккупации своих территорий. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на брифинге 11 апреля.

"Украина должна сама принимать решения относительно того, как максимально эффективно защищать себя против российской агрессии и как вернуть захваченные территории", — заявил госсекретарь США.

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Как отметил Блинкен, США продолжают оказывать поддержку Украины и давать рекомендации по отражению российской агрессии. Однако Украина "в итоге сама будет принимать решения" касательно того, как действовать дальше.

"Мы полны решимости помогать Украине во всех усилиях, направленных на возвращение захваченных территорий. Сегодня я говорил с [министром иностранных дел Украины] Кулебой по этому вопросу", — добавил Блинкен.

В Пентагоне оценили потенциал контрнаступления ВСУ

Напомним, 11 апреля в ходе брифинга Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что все планы по контрнаступлению ВСУ хорошо знают только президент Владимир Зеленский и руководство Украины. Глава Пентагона отметил, что у Киева есть все необходимые условия для успешного контрнаступления.

Кроме того, во время брифинга Остин прокомментировал утечку "секретных документов" в сеть. Он заявил, что документы датируются 28 февраля – 1 марта. Министр сказал, что узнал об утечке утром 6 апреля. По этому поводу в Пентагоне проходят совещания ежедневно.

Напомним, 11 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ, направленное на освобождение оккупированных россиянами территорий, может начаться летом текущего года.

Также 11 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Генштабе ВСУ есть несколько вариантов контрнаступления. Все они абсолютно секретны, а решение о начале операции будет принято в последний момент.