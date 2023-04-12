Україна самостійно ухвалює рішення щодо контрнаступу, — Держдеп (відео)

За словами Ентоні Блінкена, США підтримують Україну в поверненні захоплених територій, проте всі рішення щодо бойових дій ухвалюють у Києві, а не Вашингтоні.

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Україна сама ухвалює рішення щодо проведення ефективних бойових дій для деокупації своїх територій. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен на брифінгу 11 квітня.

"Україна має сама ухвалювати рішення щодо того, як максимально ефективно захищати себе проти російської агресії та як повернути захоплені території", — заявив держсекретар США.

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Як зазначив Блінкен, США продовжують надавати підтримку Україні й давати рекомендації щодо відбиття російської агресії. Однак Україна "в результаті сама ухвалюватиме рішення" щодо того, як діяти далі.

"Ми сповнені рішучості допомагати Україні в усіх зусиллях, спрямованих на повернення захоплених територій. Сьогодні я говорив із [міністром закордонних справ України] Кулебою щодо цього питання", — додав Блінкен.

У Пентагоні оцінили потенціал контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, 11 квітня під час брифінгу Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що всі плани щодо контрнаступу ЗСУ добре знають лише президент Володимир Зеленський і керівництво України. Глава Пентагону зазначив, що Київ має всі необхідні умови для успішного контрнаступу.

Крім того, під час брифінгу Остін прокоментував витік "секретних документів" у мережу. Він заявив, що документи датуються 28 лютого – 1 березня. Міністр сказав, що дізнався про витік уранці 6 квітня. Щодо цього в Пентагоні відбуваються наради щодня.

Нагадаємо, 11 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ, спрямований на звільнення окупованих росіянами територій, може розпочатися влітку цього року.

Також 11 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Генштабі ЗСУ є кілька варіантів контрнаступу. Всі вони абсолютно секретні, а рішення про початок операції буде ухвалено в останній момент.