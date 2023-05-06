Нехватка доверия и опасения мятежа: почему Путин постоянно меняет генералов

Владимир Путин сменил несколько руководителей так называемой "специальной военной операции". Все они — от генерала Александра Дворникова до заместителя Минобороны Валерия Герасимова — были временными назначенцами, поскольку от каждого Путин не только ожидал быстрых результатов и четкого выполнения его указаний, но и не желал допустить лидерства. Фокус разбирался, как влияет смена командования армией на ситуацию в Украине.

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В начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 Владимир Путин не назначил одного командующего руководить так называемой специальной военной операцией в Украине, которую объявил накануне. И хотя настоящим руководителем считался Валерий Герасимов, на отдельных участках фронта действовали разные генералы — в зависимости от региона и военного округа, из которого они пришли в Украину. Потому что в Кремле думали, что Украину можно будет завоевать через несколько дней.

Но план быстрого захвата провалился. Украина выстояла и три дня, и тридцать три дня. После отступления российских войск из северных областей Путин делегировал управление операцией одному генералу армии — командующему Южного военного округа, одному из руководителей "операций" РФ в Сирии Александру Дворникову. Это произошло в начале апреля 2022 года.

Очевидно, что на такое назначение надеялись в Кремле. "Как генерал армии Дворников имеет более высокий ранг, чем все командующие задействованных армий. Это значит, что его приказы никто не будет обсуждать, не будет уже привычных соревнований между генералами, никаких "каждый сам за себя" — как это было до сих пор", — отмечал тогда австрийский военный эксперт Том Купер.

Путин не доверяет своим генералам

Очевидно, на Дворникова рассчитывали — он должен был стремительно продвинуть силы вперед, обеспечив значительный успех к сакральной дате для Кремля — 9 мая, когда в РФ празднуют День победы во Второй мировой войне. Речь шла о захвате всей территории Донецкой и Луганской областей.

Но Дворников не справился, на смену ему в конце мая пришел Геннадий Жидко. Он — бывший командующий Восточным военным округом, заместитель министра обороны России по военно-политической работе. Как объясняют эксперты, именно этот округ считался наиболее укомплектованным и боеспособным, поэтому должен был повысить эффективность.

Время командования Жидко запомнилось стремительным освобождением Харьковской области, поэтому Путин сменил и этого генерала на другого — Сергея Суровикина. Под последнего была уже создана и специальная должность — командующего войсками РФ в Украине (официально — Объединенной группировки войск).

Конечно, на эту должность мог бы сразу быть назначен начальник Генштаба ВС РФ Герасимов, однако считалось, что неудачи РФ в марте 2022 сильно ударили по его имиджу.

Генерал Суровикин отметился лишь массовыми ракетными ударами по гражданской инфраструктуре Украины Фото: ТАСС

Сергей Суровикин был известен тем, что участвовал во второй российско-чеченской войне и военной операции в Сирии. Его называли "палачом Алеппо" и "генералом Армагеддоном" за сокрушительные бомбардировки сирийских городов и гибель гражданских. Еще в день назначения эксперты говорили, что генерал выступает за массовые ракетные удары по украинской инфраструктуре, в том числе и гражданской. И уже через несколько дней на украинские города полетели крылатые ракеты.

Ракетные обстрелы не влияли на потерю Россией контроля над частью правобережной Херсонской области в ноябре, поэтому 11 января 2023 года Суровикина Путин снял с должности и назначил заместителем нового командующего войсками РФ в Украине — Валерия Герасимова.

Как управлять "СВО" временно

Таким образом, в течение неполного года Путин несколько раз менял общее командование "операцией" в Украине. Мы уже не упоминаем о частых изменениях на отдельных участках фронта.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) аналитики говорят, что Владимир Путин в этом вопросе действует, как Иосиф Сталин во время Второй мировой войны — оба правителя с ограниченным военным опытом, но питали зависть по поводу военных подвигов других. Путин не мог предположить, что у победы будет вторая фамилия, кроме его собственной, как и Сталин устранил в свое время маршала СССР Георгия Жукова.

"Путин, вероятно, пытался представить себя как главнокомандующего и вдохновителя успешного вторжения в Украину. Захваченные российские военные планы показали, что Кремль ожидал, что российские силы захватят Киев в считанные дни, и Путин, вероятно, хотел объявить это быстрое вторжение личной геополитической победой, — объясняют эксперты ISW.— У Путина нет военного опыта, что, возможно, еще больше способствовало его решению не назначать командующего для своего вторжения, который мог бы сместить его, приписав себе заслуги в ожидаемой драматической победе".

Таким образом Путин делает все возможное, чтобы сохранять контроль над ситуацией и не давать военным всю полноту власти. Именно поэтому первые восемь месяцев полномасштабной войны Путин, несмотря на поражения, не назначал отдельного командующего. Но даже когда назначил, по-прежнему разрешил, чтобы они совмещали должности и выполняли двойные функции. В частности, Дворников и Жидко, кроме управления группировкой российских войск в Украине, также оставались главами своих военных округов, Суровикин оставался командующим Воздушно-космических сил РФ, а Герасимов сохраняет должность начальника Генштаба РФ.

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Аналитики ISW говорят, что приверженность Путина к смене персонала является символом его стиля внутреннего правления. Он давно проводил ротацию персонала на правительственных должностях, чтобы гарантировать, что ни одна фигура не накопит слишком много политического влияния и не сохранит поддержку конкурирующих фракций. Президент РФ также регулярно избегает прямого увольнения чиновников, переводя их на должности ниже. Возможно, это происходит для того, чтобы побуждать их завоевывать его благосклонность снова и иметь шанс на новое высокое назначение. И даже когда на должности оказался, казалось бы, тот, кому Путин доверяет больше всех, — Валерий Герасимов, он не получил безусловной поддержки. Для сохранения баланса его регулярно критиковали главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и чеченский лидер Рамзан Кадыров.

В РФ не привыкли снимать с должностей за провалы

Постоянная ротация в военном командовании приводит к дезорганизации армии, говорят и украинские аналитики.

Военный эксперт Антон Михненко предполагает, что есть несколько причин, по которым Путин постоянно меняет руководство вооруженных сил РФ. И самое первое — чтобы приказы выполнялись безоговорочно.

"Со стороны военных не должны звучать слова о невозможности что-то выполнить, что не хватает оружия и техники, что кто-то не готов проводить те или иные операции, — говорит он. — Военное руководство РФ, которое назначает Путин, должно выполнять все, что он считает нужным. Безусловно, он оценивает эффективность разных генералов, выполняющих его задачи в ходе военной агрессии против Украины. Очевидно, что после ситуаций в Херсонской или Харьковской области происходили изменения генералов в соответствии с тем, насколько они были результативными".

Путин имеет полный набор кабинетных генералов-теоретиков, воспитанных на учебниках СССР. Фото: ТАСС

Когда Украину не удалось захватить за три дня, в России начались поиски того, кто мог возглавить дальнейшее наступление.

"Сначала искали по отдельным секторам, согласовывали действия, но это не сработало, — говорит Фокусу эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. — Потом они назначали и меняли людей. Нет единственной причины, почему их меняют. На это влияют внутренние распри, Кадыров с Пригожиным интриговали против генерала Александра Лапина (командующего Центральным военным округом РФ — ред.), сбили его с должности, затем вернули, то есть, у них своя "Санта Барбара": снимают, отстраняют, возвращают. Вся эта хаотичность турбулентно влияет на всех подчиненных. Им 20 лет рассказывали, что Путин красавчик, все сделает сам, вдруг увидели, как тот меняет одного, третьего, десятого командующего, а победы все еще нет. Окружение Путина начинает понимать, не так уж он и крут. Утрачивается мотивация, люди понимают, что нет смысла высовываться, потому что скоро снова сменится руководство. Отсутствует воля и видение".

Но в то же время в Кремле понимают, что "скамейка запасных" у Путина не так уж велика — достаточно мало людей, способных управлять войсками, проводить военные наступательные операции, особенно на современном этапе развития войны. Именно поэтому Путин вынужден возвращать некоторых персонажей на свои должности и делать рокировки.

"В РФ не привыкли снимать с должностей за провалы. Там снимают с должностей исключительно за нелояльность. А лояльность нужно показывать постоянно и ее доказывать. Если ты умный, но нелояльный — уйдешь", — добавляет Ступак.

Михненко еще вспоминает, что все эти генералы, которые сейчас руководят войсками, обучены в советское время и по советскому подходу. "Они понимают, что проводить наступательные военные операции можно только по тем книгам, которые они учили. Поэтому нам известны слабые места тех генералов, которые сейчас руководят наступательными операциями. Поэтому украинцы могут проводить собственные", — отмечает он.

Какая роль у генерала Герасимова в войне в Украине

Смена руководства на руку Украине. Потому что после неудач российской армии на фронте генералы пытались осознать, в какой ситуации они находятся, сколько нужно дополнительно человеческих ресурсов и военной техники, как действовать дальше — украинская армия имела возможность проводить контрнаступательные действия. После них происходила смена руководства, что вносило недоразумение в ряды российского войска.

Среди генералов, которым в Кремле, несмотря на поражения, больше всего доверяют, эксперты называют Валерия Герасимова. Его приход на должность руководителя проведения "СВО" как координатора всех сил и средств.

"Он наиболее интеллектуальный. Это он описывал стратегию гибридных войн. Сразу, когда произошла смена, мы увидели, что российские военные начали действовать более скоординированно и более военно, как написано в книгах, — отмечает военный эксперт Антон Михненко. — То есть, это была смесь серьезной операции и гибридного подхода Герасимова. Но серьезных сдвигов в контексте наступательных операций, как мы видим, он не принес. Под Бахмутом действует даже не российская армия, а частная военная кампания "Вагнер" — продвигается по сто метров в день. Прорыва фронта тоже не происходит, поэтому я не исключаю, что Герасимов тоже вылетит оттуда".

Генерал Герасимов — "отец" русской гибридной войны и любимец Путина Фото: Минобороны РФ

"Еще пан Валерий Залужный называл его военным теоретиком, труды которого он читал. Возможно, он хорош как теоретик, но как практик не очень. И это хорошо для нас, — продолжает Ступак. — Вижу, он придерживается классической советской логики, которой учили в учебниках СССР. Преимуществом наших военных является стремление применять западный опыт и делегирование полномочий на места. Украинская армия этим отличается от российской.

Россиянам нужно время — иногда несколько дней, на согласование действий. К примеру, они не могли сориентироваться, когда украинская армия начала неожиданно и быстро освобождать Харьковскую область. "Им нужно согласовать, написать докладную, подождать несколько дней, пока ее рассмотрят. Потом могут отказать. Затем спускают вниз. Таким образом они теряют время. Для нас это хорошо, когда они друг друга бюрократически насилуют", — комментирует Ступак.

Военный переворот в России, какие возможности сохраняются

Эксперты, говоря об особенностях управления российской армией, отмечают, что Владимир Путин слишком глубоко и тщательно контролирует ход войны.

"Военные напланировали, но тут вмешивается политическое руководство — ломает их конструкции и операции, — продолжает Ступак. — Украине это выгодно. Не стоит также забывать, что при смене руководства меняется не только один командующий. Проводят кадровые чистки, снимают заместителей. Каждая метла метет по-новому, но такие пертурбации для военных болезненны".

И основным объяснением такого поведения российского президента можно назвать страх потерять контроль, а значит — предположить, что за неимением внимания и доверия Путина попытаются заменить в его окружении. Поэтому ему так выгодно иметь безоговорочно преданных людей без политических амбиций. Таких, как министр обороны Сергей Шойгу.

Министр Сергей Шойгу — единственный человек, пользующийся чрезвычайным доверием со стороны Путина Фото: скриншот

"На данном этапе Шойгу — единственный человек, пользующийся чрезвычайным доверием со стороны Путина, — уверяет Ступак. — То, что всех внизу тасуют — это мелочь. Шойгу в должности. В 2000-х, когда создавали партию "Единая Россия", когда только появился молодой энергичный политик Путин, лидером политсилы поставили именно Шойгу. Номинально.партия получила хороший результат, а Шойгу перевели на должность губернатора. Он смолчал и ушел. У Шойгу отсутствуют политические амбиции. Путин не чувствует от него угрозы. В его окружении очень мало людей, которым он может полностью доверять, он понимает, что если на место Шойгу назначить нового молодого политика, то последний может поднять мятеж, как в свое время сделал Каддафи в Ливии, придя к власти. и тогда к нему куда-то на Валдай прилетит вертолет с Николаем Патрушевым, Дмитрием Медведевым и руководителем Росгвардии и они скажут: "Владимир, мы выключаем правительственную связь".

А такой вариант возможен, хотя и теоретически, по крайней мере, в двух случаях.

Во-первых, если действия украинской армии будут успешны настолько, что доверия Путину не будет.

Во-вторых, если будет расти и дальше социальное напряжение в РФ, в частности, связанное и с войной.

"Чем успешнее будут украинские наступательные операции, чем больше территорий мы будем освобождать, тем больше это будет подрывать стабильность режима РФ, — говорит военный эксперт Антон Михненко. — В России уже настолько распространилась пропаганда, настолько накрученное население, что оно уже подталкивает военно-политическое руководство к радикальным действиям. Уже на бытовом уровне предлагают использовать тактическое ядерное оружие. А когда общество начинает давить на власть, а власть понимает, что не может воспользоваться этими возможностями, потому что есть определенное политическое внешнее давление, напряжение растет — может произойти взрыв" .

Михненко вспоминает историю: "По окончании Первой мировой войны, когда толпы военных российской империи начали возвращаться с войны на территории Российской империи в Украине и России, военные тоже были возмущены — война закончилась, а результатов не было. Именно этим моментом воспользовались большевики, когда начали навязывать идеи военным, вернувшимся с фронта".

Недаром в последнее время эксперты все чаще говорят о том, как Россия будет жить после Путина, а в Кремле ищут кандидатуру преемника, ведь в случае поражения у Украины российские элиты хотят обеспечить себе безопасность.

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