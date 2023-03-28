Кремлевская оттепель. Зачем в российской прессе начали критиковать Путина

В России, где за критику так называемой "СВО" можно получить реальный тюремный срок, все чаще звучит недовольство действиями власти. При этом спикерами выступают лица, близкие к окружению российского президента Владимира Путина. Фокус разбирался, что кроется за волной неслыханной ранее свободы слова.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, также известный как "повар Путина" и отец российской "фабрики троллей", неожиданно заявил, что в Украине нет нацистов, а против вагнеровцев воюют исключительно украинские военные, а не НАТО. Этими словами Пригожин фактически опроверг кремлевскую мантру, озвученную Путиным накануне полномасштабного вмешательства — о "денацификации" и угрозе от Альянса.

Основатель ЧВК "Вагнер" неожиданно заявил, что в Украине нет нацистов

Уже долгое время Пригожин заявляет, что он потерял доступ к Путину, его пропуски в ведомственные здания аннулированы, а на телефонные звонки никто не отвечает.

При этом на днях глава ЧВК "Вагнер" сделал сенсационный прогноз, что ВСУ нанесут удар по российскому Брянску. По мнению Пригожина, это станет действенным доводом для будущих переговоров с российским руководством.

"ВСУ с высокой долей вероятности в середине апреля начнут ряд контрнаступательных операций. Высокая вероятность того, что один из ударов придется по нашей территории — в районе города Белгород", — рассказал Пригожин "Федеральному агентству новостей". К слову, это СМИ связывают именно с его "фабрикой троллей".

Бывший военный предводитель "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), которого Окружной суд Гааги заочно приговорил к пожизненному заключению за причастность к теракту, уничтожившему авиалайнер рейса MH 17, вообще предсказывал Путину судьбу Саддама Хусейна, Слободана Милошевича и Муаммара Каддафи.

"Владимир Владимирович, заткнись. Просто заткнись, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, что в нашей стране такой президент, и враг не будет глумиться", — заявил Гиркин.

Недавно в сети появилась аудиозапись телефонного разговора между российским миллиардером Фархадом Ахмедовым и музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным (мужем певицы Валерии). Во время беседы, которая состоялась еще два месяца назад, собеседники отмечали, что Путин является медиагероем и никогда не был настоящим лидером. А по состоянию на сегодняшний день он "фактически угробил русский народ".

Эксперт: "Можно сказать, что башни Кремля рассматривают ситуацию с вероятным перераспределением власти" Фото: Getty Images

Почему Пригожин критикует власть

Проявления критики по отношению к Путину и его окружению в российском обществе не в новинку. Правда, критиковать могут только избранные и очень осторожно. В начале 2023 года американский Институт изучения войны отметил, что тому же Евгению Прижогину предоставили неформальное разрешение на критику властей — и он начал критиковать "оторванных от жизни" чиновников и администрацию президента РФ. В аналитической среде говорят, что в Кремле позволили Пригожину легко критиковать власть в обмен на то, чтобы он оставил в покое военное руководство. Именно на этот период приходится самая большая волна критики российских генералов за украинское контрнаступление.

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Российское издание "Проект" даже опубликовало расследование, в котором говорилось, что Минобороны РФ заказывало хвалебные статьи для генералитета у российских журналистов и военных блогеров. Но победить пригожинскую "фабрику троллей" там не смогли.

Опрошенные Фокусом эксперты напоминают, что в российских СМИ, которые фактически являются рупорами кремлевской пропаганды, ничего просто так не появляется. Любой месседж должен быть выверен в кремлевских кабинетах. Вместе с тем в региональной печати все чаще появляются публикации о проблемах инфраструктурного или бытового характера. Вроде отсутствия воды, дорог, медицинского обеспечения. В свою очередь, на высших уровнях начинаются дискуссии о перспективах проведения так называемой "СВО" и ее последствий для России.

Пойдет ли Путин на выборы президента

"Мы наблюдаем пример классической автократии. Там если победитель, то он один, если виноват — то непосредственно сам вождь. Окружение Путина недовольно положением вещей, он не смог провести так называемую "СВО" за две недели, страна погрязла в войне уже больше года и перспектив не видно. Окружение пытается примерить на себя властную мантию, каждый хочет показать, что он сделал бы по-своему. Поэтому сейчас начинается период вопросов как у классиков, от кто виноват до — что делать?" — говорит Фокусу политический аналитик Александр Кочетков.

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Относительно радикальных заявлений Гиркина российский публицист Андрей Пионтковский еще в прошлом году объяснял, что тот выступает ретранслятором Кремля. И что все наиболее заметные проявления критики Путина исходят от так называемой "ультрафашистской партии".

"Эти люди критикуют Путина за то, что он недостаточный фашист, что он не готов применить ядерное оружие, не объявляет мобилизацию и так далее. Эта группа не пользуется большой популярностью у общества, но они слышны, потому что их голоса поддерживаются частью верхушки, некоторыми башнями Кремля", — рассказывал Пионтковский.

Политический эксперт Украинского института будущего Игорь Попов, комментируя ситуацию для Фокуса, предполагает, что с тех самых пор, как стала заметна критика Путина, просматриваются и признаки того, что он потерял статус главного арбитра России. Если раньше при каждом недоразумении все ждали реакции Путина, то сейчас, напротив, все говорят о нем.

С недавних пор основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин критикует Путина Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Уже меньше, чем через год в РФ должны состояться выборы президента. Путин до сих пор не дал ясного ответа, планирует ли он принимать в них участие. У действующего президента нет серьезных конкурентов, как и реальных достижений, с которыми можно идти на выборы. Решение о вторжении в Украину обернулось для российского диктатора санкциями, международной изоляцией, стагнацией национальной экономики и потерями армии. "Нарисованные" социологическими службами цифры поддержки Путина в реальности могут быть раздутым рейтингом. Именно поэтому окружение хочет понять, насколько избиратель действующего президента готов его дальше поддерживать. Это одна из причин небывалого плюрализма мнений, наблюдаемого в России в последнее время.

"До сих пор нет финального решения об участии Путина в предстоящих выборах президента РФ. В окружении могут появиться сомнения, что он сможет переизбраться на следующий срок. Поэтому реагируют уже сейчас, чтобы быть готовыми на случай, если полностью изменится состав власти, а то и вся политическая система РФ. Можно сказать, что башни Кремля рассматривают ситуацию с вероятным перераспределением власти. Поэтому кто-то кому-то пытается перебежать дорогу, делает провокационные заявления", — объясняет Фокусу Попов.

В конце сентября 2022 года российский социологический "Левада-центр" подсчитал, что доля граждан РФ, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении, снизился. Если в августе таких респондентов было 67%, то в первый осенний месяц этот уровень упал до 60%. И 27% опрошенных граждан считают, что Россия движется по неправильному пути. Именно в это время Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации, что сразу отразилось на цифрах поддержки президента – она снизилась с 83% до 77%.

Фокус уже рассказывал, что РФ стоит на пороге очередной мобилизации, которую прикрывают актуализацией данных военных резервистов. Планируется поставить в строй 400 тыс. солдат, планы по мобилизации уже розданы главам регионов.

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