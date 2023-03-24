"Есть ли здесь "нацисты": Пригожин поставил под сомнения цели Путина в Украине, — ISW

Аналитики утверждают, что владелец ЧВК "Вагнер" сильно изменил риторику по отношению к войне и отвергает прямое участие НАТО в боевых действиях.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что воюет в Украине далеко не с войсками НАТО. Об этом сообщили аналитики из Института изучения войны (ISW) 23 марта.

В такой способ "повар Путина" решил не продолжать риторику Москвы о том, что якобы эта война идет не с Киевом, а с западным оборонным Альянсом. Также Пригожин поставил под сомнение тезис Кремля о том, что в Украине якобы есть нацисты, из-за которых РФ осуществила вторжение.

По словам Евгения Пригожина, Россия ведет войну "исключительно с украинцами", которые получили свое вооружение и технику от НАТО. При этом он отметил, что иностранные "русофобские" наемники также есть на фронте, однако делают они это добровольно, без поддержки НАТО.

"Пригожин отметил, что не уверен в целях "денацификации" в Украине, потому что не знает, есть ли здесь "нацисты". Далее он сделал заявление, что Россия "демилитаризирует" Украину только тогда, когда все украинские военные будут уничтожены, утверждая, что эти усилия продолжаются, но неясно, будут ли они успешными. Также Россия может избежать изнурительной затяжной войны, решив, какие границы она хочет захватить", — говорится в сообщении.

Под конец владелец ЧВК "Вагнер" призвал росСМИ перестать недооценивать ВСУ, так как все участники конфликта несут высокие потери. А вот касаемо Минобороны РФ ему пришлось смягчить свою риторику, так как он боится потерять все свои силы в Бахмуте.

Напомним, 23 марта сообщалось, что у Пригожина истерика из-за подготовки наступления ВСУ с техникой НАТО. По его словам украинские защитники могут использовать накопленные силы для того, чтобы захватить Белгород, а потом использовать его в качестве "разменной карты".