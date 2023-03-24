"Чи є тут "нацисти": Пригожин поставив під сумнів цілі Путіна в Україні, — ISW

Аналітики стверджують, що власник ПВК "Вагнер" сильно змінив риторику стосовно війни і відкидає пряму участь НАТО у бойових діях.

Related video

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що воює в Україні далеко не з військами НАТО. Про це повідомили аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) 23 березня.

У такий спосіб "кухар Путіна" вирішив не продовжувати риторику Москви про те, що нібито ця війна йде не з Києвом, а із західним оборонним Альянсом. Також Пригожин поставив під сумнів тезу Кремля про те, що в Україні начебто є нацисти, через які РФ здійснила вторгнення.

За словами Євгена Пригожина, Росія веде війну "виключно з українцями", які отримали своє озброєння та техніку від НАТО. При цьому він зазначив, що іноземні "русофобські" найманці також є на фронті, однак роблять це добровільно, без підтримки НАТО.

"Пригожин зазначив, що не впевнений у цілях "денацифікації" в Україні, тому що не знає, чи є тут "нацисти". Далі він зробив заяву, що Росія "демілітаризує" Україну лише тоді, коли всі українські військові будуть знищені, стверджуючи, що ці зусилля продовжуються, але незрозуміло, чи будуть вони успішними. Також Росія може уникнути виснажливої затяжної війни, вирішивши, які кордони вона хоче захопити", — йдеться у повідомленні.

Насамкінець власник ПВК "Вагнер" закликав росЗМІ перестати недооцінювати ЗСУ, оскільки всі учасники конфлікту зазнають високих втрат. А ось щодо Міноборони РФ йому довелося пом'якшити свою риторику, оскільки він боїться втратити всі свої сили в Бахмуті.

Нагадаємо, 23 березня повідомлялося, що в Пригожина істерика через підготовку наступу ЗСУ з технікою НАТО. За його словами, українські захисники можуть використати накопичені сили для того, щоб захопити Бєлгород, а потім використовувати його як "розмінну карту".