"200 тисяч людей": у Пригожина істерика через підготовку наступу ЗСУ з технікою НАТО

Засновник ПВК "Вагнер" переконаний, що Сили оборони України використовують накопичені резерви для захоплення Бєлгорода, щоб потім використати його як "розмінну карту". А навколо Бахмута Україна нібито зосередила угруповання у понад 80 тисяч військових.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Збройні сили України підготували як резерви для наступу 200 тисяч осіб особового складу. Про це 23 березня повідомили у телеграм-каналі Пригожина.

"У нас настає весна. Ґрунт сохне, вітер дме, температура +15-18 градусів і все сприяє тому, щоб можна було почати кататися полями на важкій техніці. Українці отримали дуже велику кількість різної натовської техніки: різні броньовані машини, танки, і підготували резервів близько 200 тисяч осіб", — заявив Пригожин.

На опублікованому "пресслужбою" Пригожина відео, засновник ПВК "Вагнер" сидить біля карти України з командувачем підрозділу найманців, ексофіцером ГРУ Антоном Єлізаровим і водить ручкою по нібито основних напрямках майбутніх ударів ЗСУ. За словами Пригожина, одним із ймовірних напрямків наступу української армії буде російське місто Бєлгород.

"Вони намагатимуться вийти на територію Бєлгорода для того, щоб Бєлгород став гарною розмінною картою для тиску на Російську Федерацію, і тому кордон між Бєлгородом і Харковом потрібно зміцнювати якнайкраще", — стверджує Пригожин.

Крім того, у ПВК "Вагнер" переконані, що ЗСУ спробують розірвати лінію Сватове-Кремінна у Луганській області та концентрувати значні сили у Бахмуті Донецької області. За словами Пригожина, навколо Бахмута Сили оборони України зосередили угрупування у понад 80 тисяч військових.

Нагадаємо, за даними звіту Інституту вивчення війни (ISW) від 21 березня, у "вагнерівців", завербованих у російських колоніях, закінчуються контракти, а набрати нових ув'язнених Пригожину не дозволяють у Кремлі.

Також нагадаємо, що 20 березня Євген Пригожин вже говорив про нібито підготовку наступу ЗСУ на Бєлгород. За його словами, це може статися вже у квітні цього року.