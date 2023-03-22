ПВК "Вагнер" скоро може втратити більшу частину найманців-в'язнів, — ISW

За словами аналітиків, у Кремлі, зважаючи на все, хочуть дистанціюватися від фінансування ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Це посилити й так сильний брак найманців.

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ПВК "Вагнер" може втратити більшу частину своїх найманців, які були завербовані у російських в'язницях, уже найближчими тижнями. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у звіті від 21 березня йдеться, що у "вагенрівців"-ув'язнених вже закінчуються підписані на 6 місяців контракти. А ось набрати нових ув'язнених у голови ПВК Євгена Пригожина не вдасться, бо йому заборонили це робити.

За словами аналітиків, "Вагнер" таки дотримується своєї обіцянки звільнити засуджених після певного терміну служби. Передбачається, що це посилить сильний брак кадрів у ПВК.

Експерти заявили, що в Кремлі, зважаючи на все, хочуть дистанціюватися від фінансування ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина після того, як найманці захопили Соледар у Донецькій області.

"Кремль, ймовірно, навмисно санкціонував оприлюднення запобіжних помилувань, щоб стимулювати більше ув'язнених "Вагнера" піти після закінчення терміну їхніх контрактів", — йдеться у звіті.

У звіті йдеться, що Євген Пригожин часто негативно відгукувався про Міністерство оборони Росії через те, що воно нехтує благополуччям військовослужбовців. Швидше за все, він не викликатиме у своїх ув'язнених гнів, а відправить їх до РФ після закінчення терміну контрактів.

Нагадаємо, що 21 березня розвідка Великобританії заявила, що у РФ готують новий документ про амністію найманців. Наказ Володимира Путіна про помилування завербованих "вагнерівців", як вважають у відомстві, може в майбутньому призвести до серйозних проблем для російського суспільства, яке мешкає в умовах воєнного часу.

Також повідомлялося, що Пригожин запанікував перед контрнаступом ЗСУ. Засновник ПВК "Вагнер" визнав, що українські військові зараз перебувають у вигіднішому становищі, ніж його найманці та ЗС РФ, і продовжують накопичувати резерви для контрнаступу, яке може стартувати вже у квітні.