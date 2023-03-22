ЧВК "Вагнер" скоро может потерять большую часть наемников-заключенных, — ISW

По словам аналитиков, в Кремле, судя по всему, хотят дистанцироваться от финансирования ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Это усугубить и без того сильную нехватку наемников.

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ЧВК "Вагнер" может потерять большую часть своих наемников, которые были завербованы в российских тюрьмах, уже в ближайшие недели. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

Так, в отчете от 21 марта говорится, что у "вагенровцев"—заключенных уже заканчиваются подписанные на 6 месяцев контракты. А вот набрать новых заключенных у главы ЧВК Евгения Пригожина не получится, так как ему запретили это делать.

По словам аналитиков, "Вагнер" все-таки придерживается своего обещания освободить осужденных после определенного срока службы. Предполагается, что это усугубит сильную нехватку кадров в ЧВК.

Эксперты заявили, что в Кремле, судя по всему, хотят дистанцироваться от финансирования ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после того, как наемники захватили Соледар в Донецкой области.

"Кремль, вероятно, преднамеренно санкционировал обнародование упреждающих помилований, чтобы стимулировать больше заключенных "Вагнера" уйти после истечения срока их контрактов", — говорится в отчете.

В отчете говорится, что Евгений Пригожин часто негативно отзывался о Министерстве обороны России за то, что оно пренебрегает благополучием военнослужащих. Скорее всего, он не станет вызывать у своих заключенных гнев, а отправит их в РФ после истечения срока контрактов.

Напомним, что 21 марта разведка Великобритании заявила, что в РФ готовят новый документ об амнистии наемников. Приказ Владимира Путина о помиловании завербованных "вагнеровцев", как считают в ведомстве, может в будущем привести к серьезным проблемам для российского общества, которое живет в условиях военного времени.

Также сообщалось, что Пригожин запаниковал перед контрнаступлением ВСУ. Основатель ЧВК "Вагнер" признал, что украинские военные сейчас находятся в более выгодном положении, чем его наемники и ВС РФ, и продолжают накапливать резервы для контрнаступления, которое может стартовать уже в апреле.