"Освободить выживших": в РФ готовят новый документ об амнистии наемников, — разведка Британии

Приказ Владимира Путина о помиловании завербованных "вагнеровцев", как считают в ведомстве, может в будущем привести к серьезным проблемам для российского общества, которое живет в условиях военного времени.

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В РФ готовятся к тому, чтобы помиловать тысячи завербованных заключенных, которые сражались на поле боя в составе ЧВК "Вагнер". Об этом говорится в новом отчете британской разведки, которая опубликована на странице оборонного ведомства в Twitter во вторник, 21 марта.

По их мнению, в ближайшие недели будет объявлено о помиловании и освобождении тысяч "вагнеровцев"-заключенных, которые согласились отправиться воевать в Украину взамен на свободу.

"Пик вербовки заключенных Вагнера пришелся на осень 2022 года, когда заключенным предлагалось смягчение приговора после шести месяцев службы. Хотя примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, данные из России свидетельствуют о том, что группировка выполняет свое обещание освободить выживших", — говорится в сообщении.

Отчет британской разведки за 21 марта Фото: Минобороны Великобритании

Выданные освобожденным "ветеранам Вагнера" удостоверения являются прямым доказательством того, что такой указ президента РФ Владимира Путина действительно есть и заключенные после службы отправляются на свободу.

При этом, как подметили в британской разведке, частной военной компании запретили вербовать новых людей для заключения и это приведет с кадровым проблемам российских войск, но даже не это самая большая угроза для них.

"Внезапный приток зачастую насильственных правонарушителей с недавним и часто травмирующим боевым опытом, вероятно, станет серьезной проблемой для российского общества военного времени", — отметили в ведомстве.

Напомним, 21 марта в МИД РФ отвергли участие стран Запада в мирных переговорах. Там считают, что война в Украине должна закончиться исключительно путем дипломатии, однако исключительно на условиях Кремля. Среди них невозможность участия США, Британии Германии и Франции в роли посредников и снятие международных санкций.