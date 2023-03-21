"Звільнити тих, хто вижив": у РФ готують новий документ про амністію найманців, — розвідка Британії

Наказ Володимира Путіна про помилування завербованих "вагнерівців", як вважають у відомстві, може в майбутньому призвести до серйозних проблем для російського суспільства, яке мешкає в умовах воєнного часу.

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У РФ готуються до того, щоб помилувати тисячі завербованих ув'язнених, які билися на полі бою у складі ПВК "Вагнер". Про це йдеться у новому звіті британської розвідки, яке опубліковане на сторінці оборонного відомства у Twitter у вівторок, 21 березня.

На їхню думку, найближчими тижнями буде оголошено про помилування та звільнення тисячі "вагнерівців"-в'язнів, які погодилися вирушити воювати в Україну натомість на волю.

"Пік вербування ув'язнених Вагнера припав на осінь 2022 року, коли ув'язненим пропонувалося пом'якшення вироку після шести місяців служби. Хоча приблизно половина завербованих ув'язнених, ймовірно, було вбито або поранено, дані з Росії свідчать про те, що угруповання виконує свою обіцянку звільнити тих, хто вижив", — йдеться у повідомленні.

Звіт британської розвідки за 21 березня Фото: Міноборони Великобританії

Видані звільненим "ветеранам Вагнера" посвідчення є прямим доказом того, що такий указ президента РФ Володимира Путіна справді є і ув'язнені після служби вирушають на волю.

При цьому, як зауважили в британській розвідці, приватній воєнній компанії заборонили вербувати нових людей для ув'язнення і це призведе до кадрових проблем російських військ, але навіть не це найбільша загроза для них.

"Раптова притока найчастіше насильницьких правопорушників з недавнім бойовим досвідом, який часто травмує, ймовірно, стане серйозною проблемою для російського суспільства воєнного часу", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 21 березня в МЗС РФ відкинули участь країн Заходу у мирних переговорах. Там вважають, що війна в Україні має закінчитись виключно шляхом дипломатії, проте виключно на умовах Кремля. Серед них неможливість участі США, Британії Німеччини та Франції у ролі посередників та зняття міжнародних санкцій.