У російському дипвідомстві знову виступили за ідею припинення конфлікту шляхом дипломатії, висунувши нові ультиматуми. Зокрема, МЗС РФ наполягає на знятті всіх санкцій, а також вважає за неможливе участь США, Британії Німеччини та Франції в ролі посередників.

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У Міністерстві закордонних справ РФ знову заговорили на тему припинення війни шляхом мирних переговорів, проте це нібито має відбутися на їх умовах без участі деяких держав. Про це пишуть РосЗМІ, посилаючись на коментар відомства у вівторок, 21 березня.

У своїй відповіді на ідею ексглави Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера щодо створення контактної групи по Україні представники російського відомства зазначили, що для припинення бойових дій потрібно зупинити повністю постачання західної допомоги, визнати тимчасово окуповані території частиною Росії, а також "підтвердити позаблоковий статус України". Крім того, у Кремлі хочуть домогтися скасування санкцій для себе та особливого статусу для російської мови в Україні.

Окрім усього перерахованого вище в МЗС РФ вважають, що ні США, ні Великобританія, ні Франція з Німеччиною не можуть бути нейтральними посередниками в питанні врегулювання конфлікту, адже вони нібито є прямими його учасниками.

"На жаль, нічого схожого країни Заходу, які претендують на роль посередників, не пропонують. Усі згадані чотири країни самі є учасниками "конфлікту" з Росією, що триває на території України. Вони ввели незаконні санкції проти Росії, заблокували її закордонні активи, вимагають створення трибуналу для покарання російського керівництва. Ці країни підтримують "псевдомирні" ініціативи Зеленського, які є відірваними від реалій", — кажуть у відомстві.

Нагадаємо, 21 березня у Пекіні розповіли, як пройшли переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Лідер КНР під час зустрічі наголосив на важливості політичного врегулювання конфлікту, а глава Кремля у відповідь заявив, що він нібито завжди готовий до "мирних переговорів".