В российском дипведомстве вновь выступили за идею прекращения конфликта путем дипломатии, выдвинув новые ультиматумы. В частности, МИД РФ настаивает на снятии всех санкций, а также считает невозможным участие США, Британии Германии и Франции в роли посредников.

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В Министерстве иностранных дел РФ вновь заговорили на тему прекращения войны путем мирных переговоров, однако это якобы должно произойти на их условиях и без участия некоторых государств. Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на комментарий ведомства во вторник, 21 марта.

В своем ответе на идею экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера по созданию контактной группы по Украине представители российского ведомства отметили, что для прекращения боевых действия нужно остановить полностью поставки западной помощи, признать временно оккупированные территории частью России, а также "подтвердить внеблоковый статус Украины". Кроме того, в Кремле хотят добиться отмены санкций для себя и особого статуса для русского языка в Украине.

Помимо всего вышеперечисленного в МИД РФ считают, что ни США, ни Великобритания, ни Франция с Германией не могут быть нейтральными посредниками в вопросе урегулирования конфликта, ведь они якобы являются прямыми его участниками.

"К сожалению, ничего похожего на страну Запада, претендующих на роль посредников, не предлагают. Все упомянутые четыре страны сами являются участниками продолжающегося на территории Украины "конфликта" с Россией. Они ввели незаконные санкции против России, заблокировали ее зарубежные активы, требуют создания трибунала для наказания российского руководства. Эти страны поддерживают "псевдомирные" инициативы Зеленского, которые являются оторванными от реалий", — говорят в ведомстве.

Напомним, 21 марта в Пекине рассказали, как прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидер КНР во время встречи отметил важность политического урегулирования конфликта, а глава Кремля в ответ заявил, что он якобы всегда готов к "мирным переговорам".