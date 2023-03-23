"200 тысяч человек": у Пригожина истерика из-за подготовки наступления ВСУ с техникой НАТО

Основатель ЧВК "Вагнер" убежден, что Силы обороны Украины используют накопленные резервы для захвата Белгорода, чтобы потом использовать его как "разменную карту". А вокруг Бахмута Украина якобы сосредоточили группировку в более чем 80 тысяч военных.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины подготовили в качестве резервов для наступления 200 тысяч человек личного состава. Об этом 23 марта сообщили в телеграм-канале Пригожина.

"У нас наступает весна. Почва сохнет, ветер дует, температура +15-18 градусов и поэтому все располагает к тому, чтобы можно было начать кататься по полям на тяжелой технике. Украинцы получили очень большое количество различной натовской техники: различные бронированные машины, танки, и подготовили резервов порядка 200 тысяч человек", — заявил Пригожин.

На опубликованном "пресс-службой" Пригожина видео, основатель ЧВК "Вагнер" сидит у карты Украины с командующим подразделением наемников, экс-офицером ГРУ Антоном Елизаровым и водит ручкой по якобы основным направлениям будущих ударов ВСУ. По словам Пригожина, одним из вероятных направлений наступления украинской армии будет российский город Белгород.

"Они постараются выйти на территорию Белгорода для того, чтобы Белгород стал хорошей разменной картой для давления на Российскую Федерацию, и поэтому границу между Белгородом и Харьковом нужно укреплять как можно лучше", — утверждает Пригожин.

Кроме того, в ЧВК "Вагнер" убеждены, что ВСУ попытаются разорвать линию Сватово-Кременная в Луганской области и концентрировать значительные силы в Бахмуте Донецкой области. По словам Пригожина, вокруг Бахмута Силы обороны Украины сосредоточили группировку в более чем 80 тысяч военных.

Напомним, по данным отчета Института изучения войны (ISW) от 21 марта, у "вагнеровцев", завербованных в российских колониях, заканчиваются контракты, а набрать новых заключенных Пригожину не разрешают в Кремле.

Также напомним, что 20 марта Евгений Пригожин уже говорил о якобы готовящемся наступлении ВСУ на Белгород. По его словам, это может произойти уже в апреле текущего года.