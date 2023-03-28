Кремлівська відлига. Навіщо в російські пресі почали критикувати Путіна

В Росії, де за критику так званої "СВО", можна отримати реальний тюремний строк, все частіше звучить невдоволення діями влади. При цьому спікерами є особи близькі до оточення російського президента Володимира Путіна. Фокус розбирався, що криється за хвилею нечуваної раніше свободи думок.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, також відомий як "кухар Путіна" та батько російської "фабрики тролів" несподівано заявив, що в Україні немає нацистів, а проти вагнерівців воюють виключно українські військові, а не НАТО. Своїми словами Пригожин фактично спростував кремлівську мантру, озвучену Путіним напередодні повномасштабного втручання — про "денацифікацію" та загрозу від Альянсу.

Засновник ПВК "Вагнер" несподівано заявив, що в Україні немає нацистів

Вже тривалий час Пригожин заявляє, що він втратив доступ до Путіна, його перепуски у відомчі будівлі анульовано, а на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

Днями голова ПВК "Вагнер" взагалі зробив сенсаційний прогноз, що ЗСУ завдасть удару по російському Брянську. На думку Пригожина, це стане дієвим аргументом для майбутніх перемовин із російським керівництвом.

"ЗСУ з високою часткою ймовірності в середині квітня почнуть низку контрнаступальних операцій. Висока ймовірність того, що один з ударів припаде по нашій території — у районі міста Бєлгород", — розповів Пригожин "Федеральному агентству новин". До речі, це ЗМІ повʼязують саме з його "фабрикою тролів".

Колишній військовий ватажок так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), якого Окружний суд Гааги заочно засудив до довічного увʼязнення за причетність до теракту, внаслідок якого було збито авіалайнер рейсу MH 17, взагалі пророкував Путіну долю Саддама Хусейна, Слободана Мілошевича та Муаммара Каддафі.

"Володимире Володимировичу, заткнися. Просто заткнися, мовчи краще. І нам не буде за тебе соромно, що в нашій країні такий президент, і ворог не глумитиметься", — заявив він.

Нещодавно в мережі з'явився аудіозапис телефонної розмови між російським мільярдером Фархадом Ахмедовим і музичним продюсером Йосипом Пригожиним (чоловіком співачки Валерії). Під час розмови, яка відбулася ще два місяці тому, співрозмовники зазначали, що Путін є медіагероєм та ніколи не був справжнім лідером. А станом на сьогодні він "фактично угробив російський народ".

Експерт: "Можна сказати, що вежі Кремля розглядають ситуацію з ймовірним перерозподілом влади" Фото: Getty Images

Чому Пригожин критикує владу

Прояви критики щодо Путіна та його оточення в російському суспільстві є не новим явищем. Щоправда, критикувати можуть лише обрані й дуже обережно. На початку 2023 року американський Інститут вивчення війни зазначив, що тому ж таки Євгену Прижогину надали неформальний дозвіл на критику влади — і він почав критикувати "відірваних від життя" чиновників та адміністрацію президента РФ. В аналітичному середовищі подейкують, що в Кремлі дозволили Пригожину легко критикувати владу в обмін на те, щоб він залишив у спокої військове керівництво. Саме на той період припадає найбільша хвиля критики російських генералів за український контрнаступ на сході на півдні України.

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Російське видання "Проект" навіть опублікувало розслідування, в якому йшлося, що Міноборони РФ замовляло хвалебні статті для генералітету в російських журналістів та військових блогерів. Але перемогти пригожинську Цфабрику тролів" там не змогли.

Опитані Фокусом експерти нагадують, що в російських ЗМІ, які фактично є рупором кремлівської пропаганди, нічого просто так не зʼявляється. Будь-який меседж має бути вивіреним у кремлівських кабінетах. Водночас у регіональній пресі все частіше з’являються публікації про проблеми інфраструктурного чи побутового характеру. На кшталт відсутності води, доріг, медичного забезпечення. Зі свого боку, на вищих рівнях починаються дискусії щодо перспектив проведення так званої "СВО" та її наслідків для країни.

Чи піде Путін на вибори президента

"Ми спостерігаємо приклад класичної автократії. Там якщо переможець, то він один, якщо винен — то безпосередньо сам вождь. Оточення Путіна незадоволене станом речей, він не зміг провести так звану "СВО" за два тижні, країна загрузла у війні вже більше як рік і перспектив не видно. Оточення намагається приміряти на себе владну мантію, кожен хоче сказати, що він зробив би по-своєму. Тому зараз починається період, як у класиків, від хто винен до — що робити?" — говорить Фокусу політичний аналітик Олександр Кочетков.

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Щодо радикальних заяв Гіркіна російський публіцист Андрій Піонтковський ще в минулому році пояснював, що він є ретранслятором Кремля. І що всі найбільш помітні прояви критики Путіна виходять з так званої "ультрафашистської партії".

"Ці люди критикують Путіна за те, що він недостатній фашист, що він не готовий застосувати ядерну зброю, не оголошує мобілізацію і так далі. Ця група не користується великою популярністю у суспільства, але їх чути, тому що їхні голоси підтримуються частиною верхівки, деякими вежами Кремля", — розповідав Піонтковський.

Політичний експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов, коментуючи ситуацію для Фокусу, вважає, що відтоді, коли почала бути помітна критика Путіна проглядаються ознаки того, що він втратив статус головного арбітра Росії. Якщо раніше при кожному непорозумінні всі чекали на його реакцію, то зараз, навпаки, всі говорять про нього.

З нещодавніх пір засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин критикує Путіна Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Вже менше, ніж за рік в РФ мають відбутися вибори президента. Путін досі не дав чіткої відповіді ,чи планує брати у них участь. Чинний президент не має серйозних конкурентів, як і реальних здобутків, з якими можна йти на вибори. Рішення про вторгнення в Україну обернулося для російського диктатора санкціями, міжнародною ізоляцією та стагнацією національної економіки і втратами армії. "Намальовані" соціологічними службами цифри підтримки Путіна в реальності можуть бути роздутим рейтингом. Саме тому оточення хоче зрозуміти наскільки виборець чинного президента готовий його далі підтримувати. Це є однією з причин небувалого плюралізму думок, що спостерігається в Росії останнім часом.

"Досі немає фінального рішення щодо участі Путіна у майбутніх виборах президента РФ. В оточення можуть зʼявитися сумніви, що він зможе переобратися на наступний термін. Тому реагують вже зараз, щоб бути готовими на випадок, якщо повністю перекроїться влада, а то й уся політична система РФ. Можна сказати, що вежі Кремля розглядають ситуацію з ймовірним перерозподілом влади. Тому хтось комусь перебігає дорогу, робить провокативні заяви", — пояснює Фокусу Попов.

Наприкінці вересня 2022 року російський соціологічний центр "Левада-центр" підрахував, що частка громадян РФ які вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку, знизилася. Якщо у серпні таких респондентів було 67%, то в перший осінній місяць цей рівень впав до 60%. І 27% опитаних громадян вважають, що Росія рухається неправильним шляхом. Саме в той час Путін підписав указ про проведення в країні часткової мобілізації. Це одразу позначилось на цифрах підтримки президента — вона знизилася з 83% до 77%.

Фокус уже розповідав, що РФ стоїть на порозі чергової мобілізації, яку прикривають актуалізацією даних військових резервістів. Заплановано поставити в стрій 400 тис. солдатів, плани з мобілізації вже роздано главам регіонів.

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