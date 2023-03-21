Без лишних иллюзий. О чем будут говорить Си Цзиньпин и Владимир Зеленский

Китай целый год действовал за спиной РФ – помогал Кремлю финансово и дипломатически, соблюдая режим тишины по поводу российского вторжения в Украину. Сейчас официальный Пекин активизировался, а его лидер Си Цзиньпин пытается убедить мир, что он может принести мир в Украину. При этом лидер Китая поехал обсуждать свой план не в Украину, а вначале к Владимиру Путину, в страну-агрессор. Но Украина все равно стремится наладить личный диалог Си и президента Владимира Зеленского. О чем будут говорить Украина и Китай, разбирался Фокус.

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"Украина очень хотела бы, чтобы Китай был на стороне справедливого мира", – сказал 24 февраля 2023 президент Украины Владимир Зеленский. За последний год он несколько раз акцентировал внимание на том, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. "Это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире", – объяснял президент Украины. И даже больше – Киев неоднократно просил о хотя бы телефонном разговоре между Зеленским и Си, но до сих пор запросы оставались без ответа.

Владимир Зеленский: "Украина очень хотела бы, чтобы Китай был на стороне справедливого мира" Фото: прес-служба ОП

Однако недавно издание WSJ со ссылкой на информированные источники сообщило, что встреча в онлайн формате может состояться. И это будет второй разговор Си Цзиньпина с президентом Зеленским за время его президентства — и первый со дня начала полномасштабного вторжения России.

Война в Украине глазами Китая

"Китай не считает Украину субъектной, и это понятно по его поведению в последние годы, особенно за время полномасштабного вторжения РФ, – говорит Фокусу президент ОО Либерально-демократическая лига Украины Артур Харитонов. – Он фактически апеллирует к тому, что это не Россия напала на Украину, он даже войну войной не называет, а НАТО вместе с США борются против России на территории нашей страны".

И даже больше – эксперт предполагает, что война в Украине "интересна Китаю".

Эксперт: "Китаю нравится, что Россия становится более контролируемой"

"По многим причинам, – объясняет Харитонов. – И прежде всего из-за того, что Россия становится слабее. Нет, Китай не планирует ее оккупировать – у Пекина нет претензий на российские территории, как некоторые утверждают. Китаю нравится, что Россия становится более контролируемой. Он может влиять на все политические решения в России и считать ее фактически своей колонией. Россия же, воюя, отвлекает внимание Запада от самого Китая. Мои коллеги из университета Южной Кореи говорят, что Си рассматривает войну в Украине, как Сталин рассматривал войну в Корее, когда все усилия были сфокусированы на противодействие Советскому Союзу и Китаю в Корее. А Польша, Венгрия, Чехословакия и другие страны Центральной и Восточной Европы оказались под советской оккупацией очень быстро".

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Это во-первых. А во-вторых, Китай спустя год успел адаптироваться к войне в Украине. Он покупает дешевые российские энергоносители, усиливая зависимость России, а также укрепляет позиции на российском рынке. По данным Китая, озвученным WSJ, товарооборот между Москвой и Пекином в 2022-м вырос примерно на 29% по сравнению с годом ранее – до 190 миллиардов долларов (между Украиной и Китаем в 25 раз меньше). Поскольку продажи России нефти и газа в Европу сократились, Китай стал крупным покупателем. Россия также принялась активнее использовать китайскую валюту юань. Фактически, Россия продолжает существовать под санкционным давлением при поддержке Китая.

Ныне Китай даже готов временно подождать в вопросах торговли из-за закрытых торговых путей с Западом. И когда со стороны Пекина слышно (а об этом говорится в так называемом плане "урегулирования украинского кризиса"), что необходимо "открыть пути", "обеспечить цепи поставок" – это значит, что нужно открыть железную дорогу через Украину и Россию, гнать китайские товары в Европу во время войны.

Позиция Китая чрезвычайно цинична, и сегодня в правительстве Украины и на Банковой это понимают. Просто все пытаются умерить Китай и удержать статус кво, но вряд ли сильно могут повлиять", – заключает Харитонов.

Китай – посредник в переговорах

А пока в Киеве ждут звонка из Пекина, лидер Китая встречается с президентом Владимиром Путиным в Москве, куда прибыл с трехдневным "визитом дружбы и сотрудничества". Поездка 69-летнего Си в РФ стала первой после того, как он получил третий срок на должности главы Китая. И уже сороковой личной встречей двух глав государств.

Эксперт: "В эти минуты лидеры Китая и России говорят за спиной Украины" Фото: Getty Images

"Китай сейчас пытается стать миротворцем и озвучивает свое предложение мирного плана, – говорит эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская. – Логично, если страна, которая пытается урегулировать конфликт, должна как минимум услышать две стороны. Однако сначала Си уехал в Россию, где говорит о мире и войне, в то время как Украина смогла инкорпорировать среди своих западных партнеров формулу: "ничего об Украине без Украины". То есть, в эти минуты лидеры Китая и России говорят за спиной Украины. Конечно, Украине этого не хотелось бы. В то же время, разумеется, Китай – глобальный игрок. Он претендует на то, чтобы стать крепкой глобальной силой. Сейчас все выглядит однобоко: Китай пытается войти в переговоры и заявляет о нейтралитете, хотя, очевидно, что поддерживает Россию".

Напомним, 24 февраля, после годовой паузы по поводу событий в Украине, Китай показал документ под названием "Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса". В нем по пунктам призвал к поиску политического решения конфликта и прекращению односторонних санкций в отношении РФ, а также предостерег Москву от эскалации конфликта с помощью ядерного оружия. В Украине и Западе к таким предложениям отнеслись достаточно скептически, ведь некоторые пункты могут противоречить украинским интересам. К примеру, о срочном прекращении огня – это позиция, выгодная сейчас России. Или же о "предотвращении менталитета Холодной войны". А он — о НАТО. То есть, по логике Китая, Украина не должна вступать в Альянс, а находиться во внеблоковом статусе. Эксперты отметили, что документ не похож на мирный план, скорее это видение Китая, и этот документ, прежде всего, по мнению Пекина, должен улучшать имидж Китая и помогать России.

"Китайский план мира – пророссийский план мира, – отмечает Артур Харитонов. – В момент, когда Россия не смогла больше проталкивать собственные инициативы, появился китайский план – удобный для стран так называемого Юга и РФ. Из него следует, что Украине нужно сложить оружие и идти на переговоры с россиянами в условиях оккупации ее территории. Это то, чего хочет Путин. Украина же хочет объяснить Си необходимость нашей, проукраинской формулы мира.

Украинские темы: ядерная и продовольственная безопасность

Очевидно, что у Украины и Китая сейчас не так много общих интересов. Хотя украинские власти планируют затронуть в разговоре с Си по крайней мере две темы, которые, как считается, для Китая приоритетны.

Первая – ядерная безопасность. Пекин по-прежнему предостерегает Россию от использования ядерного оружия.

Вторая – продовольственная безопасность. Китай намекает на необходимость восстановления упомянутых логистических цепей.

"Раз о них упоминает в своей позиции по "урегулированию украинского кризиса", значит, их исповедует, – отмечает Плаксиенко-Бутырская. – Но о них идет речь и в украинской "формуле мира", которую озвучил президент Зеленский. Поэтому, обсуждая ядерную безопасность с Си и продовольственный кризис, Украина надеется все-таки включить Китай в реализацию своих идей хотя бы в отдельных пунктах".

"Китай очень заинтересован получать украинское зерно, причем проводит свою политику в течение года агрессивно, — продолжает Харитонов. – Недаром же приходится слышать тезис, что обеспечение перевозок по Черному морю остается активным, потому что зерно покупает и Китай. Он практически закупает огромное количество зерна и хранит его в хранилищах. Зачем? Здесь ответ прост – он всегда готовится к войне и делает стратегические запасы".

Что касается ядерной безопасности, то известно, что западные партнеры Украины, в частности, США и ЕС, обращались в Китай с требованием, чтобы он за кулисами успокоил Путина, когда тот начал открыто угрожать ядерным оружием. Очевидно, Украина хотела, чтобы Китай в этой области был более активным и дальше. Например, важно, чтобы МАГАТЭ добилась выхода российских военных с Запорожской АЭС.

"По ядерной безопасности есть нюанс, – продолжает Харитонов. – У нас есть информация от британских расследователей, что год назад Китай требовал не передавать Украине авиацию за счет того, что Россия не будет использовать ядерное оружие. Истинность этих тезисов мы подтвердить не можем, это на совести британских расследователей, тем не менее, мы их имеем. Что будет Китай требовать за неиспользование Россией ядерного оружия сейчас – трудно представить".

Еще одна тема, о которой бы Украина хотела поговорить с Китаем – это недопущение поставок китайского вооружения России. Россию интересуют снаряды и боеприпасы, особенно калибра 152 мм, Китай может их производить, а также дроны и РСЗО.

Это одна из причин, почему появляются новости, что США подталкивают Пекин к переговорам с Киевом, чтобы лидер Китая, как говорится, воочию увидел, к каким человеческим жертвам приводит агрессивная война России в Украине. Не так давно советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Си важно поговорить не только с Путиным, но и с Зеленским, чтобы "услышать непосредственно украинскую, а не только российскую точку зрения" о конфликте.

"Мы надеемся, что это будет и дальше удерживать их от выбора оказания смертельной помощи России", – пояснил он. Но если китайское оружие будет обнаружено в Украине – на Китай будут наложены санкции.

Джейк Салливан: "Си важно поговорить не только с Путиным, но и с Зеленским"

Сейчас эксперты отмечают, что деятельность Украины по Китаю в целом коррелируется международной позицией по отношению к этой стране: нужно действовать там, где открыто окно возможностей. Приблизительно такую позицию можно увидеть и со стороны США. Даже несмотря на то, что Китай устраивает провокации, как со шпионским шаром, после которого упраздняется визит госсекретаря Блинкена, Вашингтон имеет контакты с Пекином, что доказывают американо-китайские встречи на разных уровнях.

В целом же в течение длительного времени Китай скрывался за нейтральностью пророссийского характера, помогал России и говорил, что он стоит на стороне справедливости. Мир готов дать Китаю шанс сыграть свою позитивную роль, чтобы в Украине наступил мир. Именно поэтому перспектива встречи, пусть и онлайн, между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским становится все более вероятной.

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