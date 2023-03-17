Российский Крым – опасность для Европы. Какие сценарии освобождения существуют

Как и когда можно вернуть в состав Украины оккупированный в 2014 году РФ полуостров Крым и какое оружие для этого необходимо. Фокус отследил, какие дискуссии идут по этому поводу на международных закрытых и публичных площадках.

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"Мы можем вернуть украинское знамя на всю нашу территорию. Мы можем сделать это силой оружия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2022 года. В январе 2023 года в видеообращении на ежегодной встрече Всемирного экономического форума уточнил: "Крым – это наша земля, наша территория. Это наше море и горы. Дайте нам свое оружие – мы вернем наше".

Международная воля и западное оружие – это два важных, хотя и не исчерпывающих фактора, от которых зависит деоккупация полуострова Крым. И, несмотря на сомнения, споры и двусмысленные высказывания отдельных европейских и американских политиков, постепенно Украина получает такую поддержку. Хотя скептиков, предполагающих, что Крым может остаться под контролем РФ, еще достаточно много.

Мифы про российский Крым

"Вам может показаться, что большинство граждан США даже не найдут Крым на карте — и вполне возможно, так и есть, однако вопрос освобождения Крыма раскалывает американское общественное мнение", – отмечает руководитель офиса Крымской платформы при Представительстве президента Украины в Автономной республике Крым Мария Томак.

Эксперт обращает внимание на результаты опроса, опубликованного изданием Newsweek. Согласно ему, треть опрошенных американцев считает, что украинцам следует настаивать на полном восстановлении территориальной целостности, столько же не определились, а 46% считает, что стоит вернуться к статус-кво на 23 февраля 2022 года. Опрос проводился 19 февраля 2023 года и охватил 1500 избирателей США.

"Но динамика для нас положительная, ведь еще в октябре 2022 года только каждый пятый поддерживал полное восстановление территориальной целостности Украины, а сегодня — уже каждый третий. Нечто подобное происходит в экспертной среде. В настоящее время в англоязычной печати достаточно много материалов, в которых пытаются заглянуть в корни русских мифов о Крыме. И это оказывается ключом к изменению представления о необходимости его деоккупации. Западная публика уже признается, что России удалось обратить их в веру о Крыме как полуостров русской "военной славы", и теперь они смогли увидеть, насколько эта призма на самом деле – колониальная, имперская, ретроградная и не отвечает западному либеральному мнению", – добавляет Томак.

И основная составляющая русской пропаганды, что Россия исторически имеет какое-то право на Крым – "жемчужину России".

Жители Крыма в 1991-м году проголосовали за независимость Украины Фото: telekritika.ua

Без долгих экскурсов в историю стоит упомянуть лишь несколько фактов.

Во-первых, до Второй мировой войны Крым не был русскоязычным – он стал таким в результате этнических чисток и переселения большого количества людей с территории России (в 1944-м было депортировано почти все местное население – и не только крымские татары, а армяне, греки, болгары, чехи, а на их место направлены жители с территорий России – это фактически было продолжение политики конца XVIII века, проводимой Екатериной II).

Во-вторых, даже после этого Крым, не имея сухопутного коридора с Россией, был достаточно оторван, поэтому полуостров "пришлось передать Украине", после чего и началось его развитие. В 1954-м были четко прописаны аргументы "за" передачу: "Учитывая территориальное тяготение Крымской области к Украинской ССР, общность экономики и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР".

И основное – жители Крыма в 1991-м году проголосовали за независимость Украины, и после никогда там не было большинства в вопросе о присоединении к РФ. Социологические опросы за месяц до вторжения 2014 года доказывали, что около 40% крымчан хотели присоединиться к России, даже не большинство и тем более не 90-100%. Поэтому так называемый референдум 2014 года нельзя считать проявлением общественного мнения.

Да и утверждение, что Крым является уникальным случаем "возвращения территорий", почти исключением, опроверг лично президент РФ Владимир Путин осенью 2022 года, когда объявил об аннексии еще четырех областей Украины. После этого Крым в глазах мирового сообщества уже не может ничем отличаться от Запорожской или Херсонской областей, частично захваченных Россией. То есть, освобождение Крыма, о котором еще недавно говорили как о какой-то условной "красной линии", становится оправданным, и главное – возможным, как и освобождение всех других оккупированных областей Украины.

Почему Россия в Крыму опасна для всех

Однако, несмотря на логические объяснения в преддверии полномасштабного вторжения и даже в первые полгода после него, большинство западных лидеров и политиков фактически смирились с мнением, что российский контроль над Крымом, который РФ оккупировала в 2014 году, будет длительным. Конечно, на всех площадках самые влиятельные люди заявляли, что Крым – это Украина и осуждали оккупацию, но в реальности соглашались с идеей, навязанной российской мифологией, мол, Крым – историческая часть России.

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"Украинцы уверены в необходимости возвращения Крыма. После 2014 года наши международные партнеры начали повторять мантру "Военного пути освобождения Крыма не существует, нужно использовать политико-дипломатический путь". Когда же спрашивали, какой это именно – ответа не было. Что касается военной операции, можно было услышать объяснения, сводящиеся к тому, что война в Европе сейчас не нужна", – вспоминает эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Но в конце концов это мнение постепенно начало меняться. Первоначально президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита Крымской платформы заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Впоследствии ряд высокопоставленных чиновников США также сказали, что администрация Байдена поможет выиграть Украине войну, в частности, освободив Крым. 1 марта этот тезис повторил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Украина сама решит, какие условия освобождения для нее приемлемы", – сказал он.

В октябре 2022 года только каждый пятый американец поддерживал полное восстановление территориальной целостности Украины, а сегодня — уже каждый третий Фото: Pexels

И большинство подобных заявлений прозвучало уже после двух успешных контрнаступлений украинской армии в Харьковской и Херсонской областях. Тогда же эксперты заговорили, что только возобновление украинского контроля над Крымом может стать ключевой составляющей победы и будет гарантировать стабильность не только в Украине, но и в регионе.

"Мы видим, как тема Крыма занимает все больше пространства, и освобождение полуострова превращается в важную цель. Украинские эксперты – аналитики и дипломаты — очень долго, последние пять лет, насаждали идею о том, что Крым точно нужно возвращать Украине любой ценой, потому что Крым — это огромная военная база, на которой, по всей вероятности, размещено российское ядерное оружие, – говорит Фокусу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. – Как минимум, там до 24 февраля базировались основные запасы ракет "Калибр", которые способны нести ядерный боезаряд. Ракеты "Калибр", которые размещены в Крыму, – это риск ядерного удара по Будапешту, Бухаресту, базам НАТО в Румынии, по всем черноморским государствам Альянса. Это риск для турецких военных баз, которые держат Босфор и Дарданеллы. Это риск уничтожения Стамбула ядерным ударом. Российский Крым – это опасность для всего НАТО, максимальная опасность начала третьей мировой войны".

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Фактически полномасштабное вторжение и успехи Украины на фронте стали причиной того, что мнение об освобождении Крыма стало реальным.

"Крым является определяющей площадкой на этой войне", – так говорит бывший командующий войсками США в Европе генерала Бен Ходжес. И отмечает: правительство Украины понимает, что не может согласиться с сохранением российского контроля над Крымом. Украина не будет в безопасности и не сможет отстроить свою экономику, пока Россия сохраняет за собой Крым". Именно Ходжес активно выступает за предоставление Украине необходимых мощностей по освобождению полуострова.

Конечно, на любое из таких заявлений Россия отвечает угрозой эскалации.

Возможные сценарии возвращения Крыма

Сегодня эксперты говорят о нескольких возможных вариантах развития событий.

К примеру, австралийский генерал в отставке Мик Райан предполагает: чтобы освободить Крым, необходимо выполнить несколько условий. Среди них: иметь объединенную позицию международных партнеров по возобновлению контроля над Крымом – для получения не только политической поддержки, но и военной, и стратегического терпения – для проведения крымской операции может потребоваться весь 2023 год. Кроме того, нужно провести операцию по освобождению южных регионов Украины.

"Это единственный способ дойти до Крыма по суше, и южные области будут крайне важны для логистики, огневой поддержки артиллерии и базирования самолетов", – отмечает Райан.

Хотя тогда, говорит генерал, может быть, не будет необходимости переходить к силовому сценарию. Крым будет отрезан от сухопутных каналов поставок и окажется под огневым контролем украинской армии — в частности, и так называемый Крымский мост. Или будет возможно начать широкомасштабную воздушную, морскую и наземную операцию по наступлению на нескольких направлениях против ключевых сухопутных объектов в Крыму.

О сроках освобождения Крымского полуострова эксперты говорить не берутся. Зато о вариантах – да.

Первый – контрнаступательная операция по освобождению Крымского полуострова.

Второй – добровольное освобождение Крыма от российской оккупации после подписания РФ акта капитуляции.

Третий – нечто вроде морской блокады Крымского полуострова.

"Последний – наименее вероятный, – добавляет эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI". – Скорее всего, Крым будет освобожден либо военным путем, либо комбинацией военно-дипломатических шагов".

Чем дольше Крым будет оккупирован, тем дольше сохраняется опасность для украинских позиций с юга и контроль РФ в Черном море. Кроме того, Крым россияне могут использовать в качестве базы для отдыха и перегруппировки войск для дальнейших наступлений, как это было 24 февраля 2022 года. Тогда силы РФ, зашедшие с полуострова, оккупировали части Херсонской, Запорожской, Донецкой областей.

Никто кроме нас не решит вопрос деоккупации Крыма или других территорий Украины Фото: Getty Images

"Чтобы мы были уверены в деоккупации, нужна хорошая работа Генерального штаба Украины и мужество наших Вооруженных Сил. Только Вооруженные Силы решают, какой будет Украина в будущем. Собственно, и Европа тоже, – продолжает Павел Лакийчук. – И вернется ли Крым к Украине. Я предполагаю, что в случае значительного успеха ВСУ на другом направлении, Путин вынужден будет сесть за стол для подписания капитуляции и скажет… он или другой человек, который заменит в этот момент Путина — просто сообщит о выводе своих сил с полуострова. Такое возможно, но вероятность незначительна. Значительно вероятнее, что Крым придется освободить военным путем. Конечно, нашим европейским партнерам и тем, кто за океаном, хочется завершить войну как можно скорее и с как можно меньшими потерями. Освобождение всех территорий Украины они не считают ключевым вопросом. Грузины без 20% своего государства живут дольше. Молдаване без Приднестровья. Есть и другие государства, у которых Россия тоже отжала что-то. Поэтому параллельно существует два мнения: "Мы выступаем за территориальную целостность всех государств" и "Российское присутствие на этих территориях никому не мешает". Поэтому никто кроме нас не решит вопрос деоккупации Крыма или других территорий Украины".

Деоккупация Крыма: споры за океаном

Недавно конгрессмен Адам Смит, один из ведущих демократов в Комитете Палаты представителей США, заявил, что существует консенсус относительно того, что Украина не собирается отвоевывать Крым военным путем. А американские медиа, ссылаясь на свои источники, передали, что во время неофициального телефонного разговора с экспертами госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что "попытки Украины вернуть оккупированный Крым станут для президента РФ "красной линией", которая может привести к более широкой реакции Москвы". При этом тот же Блинкен позже сказал: "Если мы ратифицируем захват земли другой страной и скажем: "Это нормально, вы можете зайти, забрать ее силой и оставить ее", это откроет ящик Пандоры во всем мире для агрессоров, которые скажут: "Что мы сделаем то же, и нам это сойдет с рук". Такого же мнения заместитель Госдепа США Виктория Нуланд. Она не так давно подчеркивала, что США не будут сопротивляться решению Киева атаковать российские военные базы в оккупированном Крыму, который является территорией Украины.

Эти и подобные заявления свидетельствуют о том, что тема Крыма существует в политическом дискурсе США. Американские журналисты замечают, что чиновники в США прямо не говорят, помогут ли Украине отвоевать Крым. И такая стратегия неоднозначности является способом для Соединенных Штатов застраховать свои ставки на полуостров, что может помочь посадить Россию за стол переговоров, чтобы положить конец войне. Об этом пишет The Hill.

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Попутно можно вспомнить и слова советника по национальной безопасности Джейка Салливана. В конце февраля он уклонился от ответа на вопрос, поддержит ли администрация Байдена украинскую цель – возвращение Крыма.

"Важным сейчас является то, что им нужно вернуть территории на юге и востоке, на которых украинцы сейчас сосредоточены, и мы должны дать им инструменты, чтобы они могли это сделать, – сказал Салливан в эфире программы "Встреча с прессой" на телеканале NBC. – Вопрос Крыма и вопрос, что будет дальше – это то, к чему мы придем".

Однако эксперты убеждают: американцы на всех уровнях понимают, что Украина должна восстановить контроль над Крымом. И на заявления американцев, а также китайцев по этому вопросу сейчас равняется мир.

"Нейтральные страны будут ждать двух заявлений – Вашингтона и Пекина, – говорит эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. – Заявление Пекина будет о том, что он никогда не отказывался от принципа территориальной целостности государств, и восстановление территориальной целостности Крыма – это часть того, что должно было случиться. Если Украина проиграет, он скажет то же, но уточнит, что Крым — российский. У Китая позиция абсолютного нейтралитета, и он ее четко придерживается. Страны, поддерживающие Россию, будут смотреть на ее реакцию. Если Россия начнет снова угрожать ядерным оружием, возможно, поднимется тема о качестве международных миссий, контроля, гуманитарных, переговорных форматов. Но мы видим, что российский шантаж и сдерживающая система уже не работает. Пока наиболее вероятный вариант – наше полное возобновление контроля над Крымом. Это не будет какой-то блиц-криг, ведь войсками у нас управляют адекватные люди и не хотят напрасно терять много людей. Это будет спланированная операция с соответствующей западной поддержкой. Результат – возобновление контроля над Крымом без дополнительных форматов".