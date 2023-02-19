"Агрессивный ястреб американской политики": Песков ответил Нуланд на ее заявления по Крыму

В России США назвали основным провокатором, создающим напряжение в международной политике.

Related video

Заместитель Госдепа США Виктория Нуланд на днях заявила, что США не будут противиться решению Киева атаковать российские военные базы в оккупированном Крыму, который является территорией Украины. В РФ на эти заявления отреагировали, назвав США "главным провокатором" в мире. Об этом в комментарии пропагандистским СМИ сказал пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков.

"Госпожа Нуланд относится к столь достаточно широкому стану наиболее агрессивных ястребов американской политики. Да, нам известна такая точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий и роль США, как главного провокатора того международного напряжения, которое сейчас существует", — сказал Песков.

16 февраля, во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Карнеги, Виктория Нуланд заявила, что для безопасности Украины нужен, по меньшей мере, демилитаризованный Крым, который сейчас РФ превратила в большую военную базу.

"Я не буду оценивать заранее, где украинцы решат воевать или какое решение примут в Крыму в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективах, но мы признаем Крым — это Украина",- сказала тогда заместитель госсекретаря.

Она добавила, что в Крыму оккупационные власти нарушают права человека, преследуют крымских татар и других, кто не соглашается с оккупацией, а также превратил полуостров в большую военную базу.

Виктория Нуланд в интервью CNN рассказала, что Соединенные штаты рассматривают возможность передачи вооружения для Украины не только для победы России, но и для дальнейшего ее сдерживания после окончания боевых действий.

14 февраля СМИ сообщали, что США из-за дефицита не могут передать Украине дальнобойные ракеты. В то же время, Украина рассматривает другие пути для получения ракет ATACMS.