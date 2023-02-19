"Агресивний яструб американської політики": Пєсков відповів Нуланд на її заяви по Криму

У Росії США назвали основним провокатором, який створює напругу у міжнародній політиці.

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Заступниця Держдепа США Вікторія Нуланд днями заявила, що США не чинитимуть опір рішенням Києва атакувати російські військові бази в окупованому Криму, який є територією України. В РФ на ці заяви відреагували, назвавши США "головним провокатором" у світі. Про це в коментарі пропагандистським ЗМІ сказав прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков.

"Пані Нуланд відноситься до такого досить широкого стану найбільш агресивних яструбів американської політики. Так, нам відома така точка зору. Вона зайвий раз підкреслює глибину наших розбіжностей і роль США, як головного провокатора тієї міжнародної напруги, яка зараз існує", — сказав Пєсков.

16 лютого, під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Карнегі, Вікторія Нуланд заявила, що для безпеки України потрібен щонайменше демілітаризований Крим, який нині РФ перетворила на велику військову базу.

"Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення ухвалять щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо Крим — це Україна",- сказала тоді заступниця держсекретаря.

Вона додала, що у Криму окупаційна влада порушує права людини, переслідує кримських татар та інших, хто не погоджується з окупацією, а також перетворила півострів на велику військову базу.

Також Вікторія Нуланд в інтерв'ю CNN розповіла, що Сполучені штати розглядають можливість передавання озброєння для України не лише для перемоги Росії, а й для подальшого її стримування після закінчення бойових дій.

14 лютого ЗМІ повідомляли, що США через дефіцит не можуть передати Україні далекобійні ракети. Водночас Україна розглядає інші шляхи для отримання ракет ATACMS.